Μητσοτάκης - Ερντογάν: Συμφωνία για εντατικοποίηση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό

Περίπου μισή ώρα διήρκεσε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην κορυφή της ατζέντας βρέθηκαν η πρόοδος των διμερών σχέσεων, το Μεταναστευτικό αλλά και οι περιφερειακές εξελίξεις, με επίκεντρο την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου οι δύο ηγέτες είχαν το πρώτο τετ-α-τετ το 2019. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, καθώς και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, Άννα-Μαρία Μπούρα και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες έκαναν επισκόπηση της προόδου στον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα. Παράλληλα, συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία στο Μεταναστευτικό το επόμενο διάστημα για την εξάρθρωση των δικτύων των διακινητών που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Εξάλλου, ανέθεσαν στους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών Γιώργο Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν να αρχίσουν την προετοιμασία για τη σύγκληση του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιανουάριο του 2025, στη βάση της Διακήρυξης των Αθηνών.

Στο σύντομο διάλογο που έγινε μπροστά στις κάμερες, ο Κυρ. Μητσοτάκης ρώτησε τον Τούρκο πρόεδρο: «Τι κάνεις;». «Είμαι πολύ καλά», απάντησε εκείνος, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε τη γραβάτα του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, λέγοντάς του «μου αρέσει η μπλε γραβάτα σου».

Στόχος της ελληνικής πλευράς ήταν η επιβεβαίωση της βούλησης για τη διατήρηση των ήρεμων νερών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, της συνέχισης του πολιτικού διάλογου και συνάμα της προώθησης των θεμάτων ήπιας διπλωματίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές έγινε μια γενικότερη επισκόπηση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας και δόθηκε έμφαση στο μεταναστευτικό. Όσον αφορά το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών θα γίνει αξιολόγηση επί του θέματος μετά τη συνάντηση. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συζητήσουν τα χρονοδιάγραμμα για τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

«Το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων δεν εξαρτάται από τις αμερικανικές εκλογές. Θα αξιολογήσουμε τα γεγονότα μετά τη συνάντηση και θα δούμε το βάθος των θεμάτων. Σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο και σε μια Μέση Ανατολή που παράγει κρίσεις, το γεγονός ότι μπορούμε να συνομιλούμε για όλα αυτά τα ζητήματα είναι θετική κατάκτηση. Έχει θετικές επιπτώσεις στη θετική ατζέντα, ακόμα και σε ζητήματα που διαφωνούμε να μην οδηγούμαστε σε κλιμάκωση στο πεδίο» ανέφερε κυβερνητική πηγή.

Η ελληνική πλευρά έθεσε στο τραπέζι της συνάντησης το Κυπριακό, όπως κάθε φορά. Η Αθήνα είναι συγκρατημένα αισιόδοξη για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό και υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τριμερή συνάντηση μεταξύ ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής πλευράς, παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες.

Στη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυρ. Μητσοτάκη αναφέρεται σε εκτενές tweet το Γραφείο Τύπου της Τουρκικής Προεδρίας.

