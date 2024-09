Νετανιάχου κατά Ερντογάν: «Δολοφονεί Κούρδους αμάχους»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε την Τρίτη (24/09) δριμεία επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν. Αφορμή της επίθεσής του ήταν η συνάντηση των δύο με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχνούντ Αμπάς.

Συγκεκριμένα, κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο για τη «σφαγή Κούρδων αμάχων» και τη «φυλάκιση δημοσιογράφων», ενώ πρόσθεσε για τον Χαν: «Αντί να εκδίδει εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου κατά του Ερντογάν και του Αμπάς, ο Χαν εξακολουθεί να έχει εμμονή να χαρακτηρίζει εγκληματίες πολέμου τους δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες του Ισραήλ, οι οποίοι επιδιώκουν έναν δίκαιο πόλεμο με δίκαια μέσα κατά των τρομοκρατών γενοκτονίας».

«Στην κατηγορία ''Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο στον ΟΗΕ'':

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ, Καρίμ Χαν συναντήθηκε χθες με δύο μεγάλους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, γνωστό για τη σφαγή Κούρδων αμάχων και τη φυλάκιση δημοσιογράφων και τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος αρνείται το Ολοκαύτωμα και πληρώνει τρομοκράτες που δολοφονούν Εβραίους.

Αντί να εκδίδει εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου κατά του Ερντογάν και του Αμπάς, ο Χαν εξακολουθεί να έχει εμμονή να χαρακτηρίζει εγκληματίες πολέμου τους δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες του Ισραήλ, οι οποίοι επιδιώκουν έναν δίκαιο πόλεμο με δίκαια μέσα κατά των τρομοκρατών γενοκτονίας.

Τι αστείο!».

