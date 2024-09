Νετανιάχου: Η Χαμάς αποτρέπει διαρκώς τη συμφωνία εκεχειρίας - Οι μισοί όμηροι είναι ζωντανοί

Μόνο οι μισοί από τους 97 ομήρους, που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023 από τους τρομοκράτες της Χαμάς είναι ζωντανοί, είπε την Κυριακή (22/9) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι μισοί από τους ομήρους στη Γάζα είναι ζωντανοί», φέρεται να ανέφερε το Army Radio.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Νετανιάχου τόνισε ότι δεν στέκεται εμπόδιο στη συμφωνία για τους ομήρους, κατηγορώντας τους τρομοκράτες της Χαμάς ότι απαιτούν πολλές αναθεωρήσεις στο προτεινόμενο περίγραμμα της εκεχειρίας, δηλώνοντας ότι η Χαμάς δεν επιθυμεί επί του παρόντος μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και πως η άσκηση πίεσης στη Χεζμπολάχ στο βορρά θα μπορούσε να αναγκάσει τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε το Κανάλι 12.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εβραϊκού Τύπου, ο ισραηλινός πρωθυπουργός καταγγέλλει «ψευδείς αναφορές» ότι ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για την αποτροπή μιας συμφωνίας με την τρομοκρατική οργάνωση που θα απελευθέρωνε τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα. Αντίθετα, η Χαμάς απέρριψε όλες τις αμερικανικές προτάσεις, τις οποίες ο ίδιος αποδέχθηκε, υποστηρίζει.

Επιπλέον, αναφέρει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) είναι πιθανό να εκδώσει σύντομα εντάλματα σύλληψης για τον ίδιο και για τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, αναφέρουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, κατηγορεί τη Χαμάς για την καθυστέρηση των συνομιλιών για το κλείσιμο της συμφωνίας εκεχειρίας, ενώ παράλληλα ζητά διπλωματική λύση εν μέσω της όξυνσης των διασυνοριακών εντάσεων μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ που εδρεύει στο Λίβανο.

«Ο κ. Σινουάρ φαίνεται πως δεν είναι καθόλου διατεθειμένος να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με καλή πίστη, ειδικά αφότου εκτέλεσε έξι ομήρους σε μια σήραγγα», είπε ο Κίρμπι στο ABC.

«Δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένος να προχωρήσει το θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

.@GStephanopoulos: “It appears that the Gaza cease-fire talks have gone cold. Is that right?”



White House's John Kirby: “I would say that we are not achieving any progress here in the last week to two weeks … Not for lack of trying.” https://t.co/D2DfoLK09n pic.twitter.com/xNJwIwBF6T