ΝΔ: Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος προτείνεται για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Χαρακόπουλος αναμένεται να διαδεχθεί τον Απόστολο Βεσυρόπουλο που έφυγε από τη ζωή στις 21 Αυγούστου.

Ο Βουλευτής Λάρισας της ΝΔ στις εκλογές του 2004 εξελέγη πρώτη φορά με τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής Λαρίσης. Επανεξελέγη βουλευτής στις εκλογές του 2007, του 2009, στις διπλές εκλογές του 2012, στις διπλές εκλογές του 2015, στις εκλογές του 2019 και στις διπλές εκλογές του 2023.

Τον Ιούνιο του 2012 διορίστηκε ως Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Παραιτήθηκε από την θέση του στις 29 Μαρτίου 2014.

Από το 2015 έως το 2019, διετέλεσε ως Τομεάρχης Παιδείας και ως Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας.