Από Βόρεια Ελλάδα έως Μαύρη Θάλασσα και Κ. Ευρώπη: Το όραμα μιας ενιαίας ευρωπαϊκής διαδρομής εμπορίου και ανάπτυξης

Δήμητρα Τάγκα
12/09/2025 • 09:02
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων στις μεταφορές και τις υποδομές που μπορούν να μετατρέψουν την περιοχή σε πραγματικό διαμετακομιστικό κόμβο για την Ευρώπη βρίσκεται η Βόρεια Ελλάδα.Τα λιμάνια Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης αποκτούν νέο ρόλο μέσα από σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις με τη Βουλγαρία και τις αγορές του Βορρά, ενώ ταυτόχρονα δρομολογούνται κρίσιμες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για έργα που αλλάζουν τον χάρτη της περιοχής.

