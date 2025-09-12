Ήρθε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Ευρώπη

Η Γαλλία συγκλονίζεται από συνεχείς διαδηλώσεις και απεργίες, ενώ μία ακόμα κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κατέρρευσε. Το γεγονός αυτό δεν αφορά μόνο τη Γαλλία· είναι προειδοποίηση για ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι Γάλλοι συχνά δείχνουν να νοσταλγούν ένα παρελθόν που δεν πρόκειται να επιστρέψει: Την εποχή που οι αποικίες τροφοδοτούσαν την οικονομία τους, που οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της Δύσης απομυζούσαν τον Τρίτο Κόσμο και που οι πρώην κομμουνιστικές χώρες ζούσαν απομονωμένες στον δικό τους κλειστό κόσμο. Εκείνα τα χρόνια έχουν τελειώσει οριστικά.

