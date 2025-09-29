ΝΔ: Μόνιμη αύξηση εισοδήματος σε μισθωτούς και επαγγελματίες, σε οικογένειες και νέους

«Μόνιμη αύξηση εισοδήματος σε μισθωτούς και επαγγελματίες, σε οικογένειες και νέους. Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά, νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες» τονίζει σε ανάρτησή της για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στο Facebook η ΝΔ και αναφέρει 5 περιπτώσεις νέων έως 25 ετών που θα έχουν με την ελάφρυνση της φορολογίας ετήσιο όφελος από 1.283 ευρώ έως 3.100 ευρώ.

Επίσης αναφέρει παραδείγματα νέων από 26-30 ετών με ετήσιο όφελος 1.300 και 1.400 ευρώ, καθώς και φορολογούμενων άνω των 30 ετών με ετήσιο όφελος από 600 έως 4.200 ευρώ.

Η ανάρτηση καταλήγει «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά, νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες»