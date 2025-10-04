Ν. Ταχιάος για ΒΟΑΚ: Στόχος μέσα στο 2026 να τοποθετηθούν τα πρώτα εργοτάξια στα αστικά τμήματα του έργου

Συνεχίζοντας τις επαφές που έχει απο την Παρασκευή στην Κρήτη ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, πραγματοποίησε στο δημαρχείο Ηρακλείου, συνάντηση με τον δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης, στο τμήμα της αποκαλούμενης παράκαμψης του Ηρακλείου, με τον κ. Ταχιάο να σημειώνει πως το έργο με τους οκτώ κόμβους όπως είπε και νωρίτερα, «θα δώσει λύσεις και σε προβλήματα που αφορούν στις εγκάρσιες κινήσεις μέσα στην πόλη, κάνοντάς την να μπορεί να αναπνεύσει».

Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του, πώς αυτά τα έργα θα έρθουν να δώσουν μία ανθρώπινη κινητικότητα μέσα στην πόλη.

«Ο ΒΟΑΚ δεν έρχεται για να διευκολύνει μόνο την κίνηση από τη μία πλευρά στην άλλη του νησιού, αλλά και για να βελτιώσει και τις τοπικές συνθήκες εκεί που αυτό είναι εφικτό και εκεί όπου επιβάλλεται» τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος επανέλαβε ότι «στόχος μας είναι μέσα στην επόμενη χρονιά - μετά το καλοκαίρι - να φέρουμε τα πρώτα εργοτάξια σε αυτά τα αστικά τμήματα, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, ώστε να μπορέσουνε να ξεκινήσουν αυτές οι πρώτες παρεμβάσεις που θα επηρεάσουν το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Κρήτης».

Επιπρόσθετα ο Νίκος Ταχιάος ανέφερε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει ένα δίκτυο το οποίο «θα αποσυμφορεί τις κινήσεις και μέσα στην ίδια την πόλη, αλλά θα αποσυμφορεί και τον ΒΟΑΚ όταν χρειάζεται για κάποιο έκτακτο γεγονός να εκκενωθεί].

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ανέφερε ότι «βρισκόμαστε σε καλό δρόμο», σχολιάζοντας ότι αυτό που συζητείται και μένει να γίνει αντικείμενο συμβατικής υποχρέωσης του παραχωρησιούχου, είναι ο σχεδιασμός ενός καλού δρόμου.

«Το ζήτημα είναι να έχουμε διπλή ωφέλεια. Με βάση το σχέδιο προς το οποίο κατευθυνόμαστε και όπως αυτό συγκεκριμενοποιείται, αποβλέπουμε στην κυκλοφοριακή επανένωση της πόλης, με χαρακτηριστικά τα οποία λείπουν σήμερα. Η πόλη σήμερα είναι διαιρεμένη και κινδύνευε να διαιρεθεί ακόμη περισσότερο με τον κλειστό αυτοκινητόδρομο. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι κατευθύνσεις και πολύ συγκεκριμένες επιλογές, θα έχουμε την δυνατότητα ενός πλέγματος κυκλοφοριακών συνδέσεων, που θα ωφελήσει την κυκλοφορία στην πόλη, την οδική ασφάλεια στο ΒΟΑΚ ωφελώντας παράλληλα και την πολιτική προστασία του Ηρακλείου» είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Καλοκαιρινός, μετά τη συνάντηση.

Αυτή την ώρα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, πραγματοποιεί επίσκεψη στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι.