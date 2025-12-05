Ν. Κεραμέως: Τον Ιανουάριο νομοθετείται η συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις

«Τον Ιανουάριο νομοθετείται η συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις», όπως τόνισε σε δηλώσεις της η κ. Νίκη Κεραμέως.

Ερωτηθείσα για τις συλλογικές συμβάσεις και τι αλλάζει στο μέλλον, η υπουργός Εργασίας δήλωσε στα «Παραπολιτικά 90,1»: «Στη χώρα μας έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή στο εργασιακό περιβάλλον, μεγάλη αύξηση απασχόλησης, συμμόρφωσης, είναι πολύ ελπιδοφόρα στοιχεία, όμως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτιώσεις στις συλλογικές συμβάσεις, στο πώς προστατεύεται ο εργαζόμενος.

Στην πράξη, αρχές του 2026 θα νομοθετηθεί, τα σχέδια μου είναι για τον Ιανουάριο. Με βάση αυτή τη συμφωνία θα είναι πιο εύκολο να επεκταθεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας σε όλους τους εργαζομένους ενός κλάδου. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους εργαζόμενους στην επεξεργασία μετάλλου, ας πούμε ότι καλύπτει Χ εργαζόμενους αυτή η σύμβαση, υπάρχει ένας μηχανισμός για να πάει αυτή να επεκταθεί και σε εργαζόμενους που δεν ανήκουν στην ομοσπονδία που υπέγραψε αυτήν τη συλλογική σύμβαση.

Άρα να πάει να επεκτείνει την προστασίας της σε κάθε εργαζόμενο στο μέταλλο. Αυτή η επέκταση μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα με αυτή την νέα κοινωνική συμφωνία. Άρα, τι αλλάζει:

-Πιο εύκολα επεκτείνονται οι συλλογικές συμβάσεις και αυτό σημαίνει αυξήσεις μισθών

-Αν λήξει μια συλλογική σύμβαση όλοι οι όροι της εξακολουθούν να ισχύουν.

Αυτό θα γίνει σε έναν άμεσο ορίζοντα. Ο σχεδιασμός μου είναι να νομοθετηθεί τον επόμενο μήνα. Πιστεύω θα το καταφέρουμε, αυτό είναι το πρόγραμμα».