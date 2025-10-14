Ν. Κεραμέως: Τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν λειτουργούν με χρήματα των φορολογουμένων

«Εμμένω και σήμερα στην άποψή μου ότι η χώρα δεν είχε και δεν έχει ανάγκη μιας τέταρτης δημόσιας Νομικής Σχολή» απάντησε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο όταν της ανέφερε ότι ήταν η ίδια που ως υπουργός Παιδείας κατάργησε την ίδρυση της Νομικής Σχολής στην Πάτρα με επιχείρημα την ανεργία στον κλάδο των δικηγόρων.

Η υπουργός, είπε ότι «επιμένω στο ακέραιο στην δήλωση που είχα κάνει περίπου έξι χρόνια, καθώς βεβαίως η χώρα μας δεν χρειάζεται μια ακόμη Νομική Σχολή» επισημαίνοντας ότι «είναι εντελώς άσχετο ότι με τον πρόσφατο Νόμο του Υπουργείου Παιδείας άνοιξε ο δρόμος για την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων για να υπάρχει το δικαίωμα της επιλογής και για να ωθήσει σε ένα υγιή ανταγωνισμό τα δημόσια πανεπιστήμια».

Η κυρία Κεραμέως, τόνισε ότι μεταξύ δημόσιων πανεπιστημίων και μη Κρατικών «υπάρχει μια βασική διαφορά που κάνετε να την αγνοείτε, η τέταρτη Νομική θα ήταν με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν λειτουργούν με χρήματα των φορολογουμένων. Η Κυβέρνηση αυτό που προστατεύει είναι την βέλτιστη αξιοποίηση των δημοσίων πόρων».

Η υπουργός εγκάλεσε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς ότι προσπαθεί να αποπροσανατολίσει «επειδή δεν ξέρετε που να κρυφτείτε», καθώς ως «Νέα Αριστερά εμφανίζεστε να υπερασπίζεστε δήθεν τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ ως μέλη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκατε χρόνο για να κυρώσετε το πρωτόκολλο του ILO κατά της δουλείας στην εργασία».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος αναρωτήθηκε εάν «η ανεργία των δικηγόρων διαφέρει από το εάν προέρχονται από δημόσια ή ιδιωτική σχολή από τα «μαϊμού» πανεπιστήμια», όπως είπε «τους δώσατε άδειες λειτουργίας χωρίς να έχουν πρόγραμμα σπουδών». Η αντίφασή σας είπε ο κ. Ηλιόπουλος «δείχνει την αντίληψή σας, αλλά και την μεθοδολογία σας, ότι παντού και πάντα είστε με τα προνόμια ενάντια με τα δικαιώματα. Πλασιέ των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς δήλωσε, επίσης, την αντίθεσή του στην διάταξη της τροπολογίας που επιτρέπει την μεταφορά αρμοδιοτήτων για το Γηροκομείο Αθηνών από τον δήμο Αθηναίων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση λέγοντας ότι αυτό γίνεται επειδή «το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων δεν δέχθηκε να πουληθούν δύο φιλέτα του Γηροκομείου όπως ήταν η πρόταση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος». Αυτό που σας νοιάζει είπε «είναι να βάλετε χέρι στην περιουσία του Γηροκομείου», γι' αυτό «δεν έχει ενημερωθεί ο δήμος για την διάταξη» και την χαρακτήρισε «σκάνδαλο».