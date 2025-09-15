Ν. Κεραμέως για ψηφιακή κάρτα εργασίας: 1,5 εκατομμύριο παραπάνω υπερωρίες δηλώθηκαν το πρώτο επτάμηνο του 2025

Για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ και το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας μίλησε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, κάνοντας ειδική αναφορά στην κάρτα εργασίας.

«Βασικός στόχος (σ.σ. είναι) και είναι διαχρονικός στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη: αυξάνω εισοδήματα- μισθούς και συντάξεις- μειώνω φόρους και επιβαρύνσεις – πάνω από 80 φόροι έχουν καταργηθεί ή μειωθεί. Άρα τι μεγαλώνει; Μεγαλώνει η πίτα στην μέση, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα του κάθε πολίτη, πόσα λεφτά μένουν στην τσέπη στο τέλος του μήνα. Όλη η φορολογική πολιτική που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στοχεύει σε αυτό, να μεγαλώσει το διαθέσιμο εισόδημα. Και από αυτό θα κριθούμε πιστεύω μαζί βεβαίως και με όλες τις εξαγγελίες οι οποίες υλοποιούνται κάθε μέρα που περνάει», είπε η υπουργός Εργασίας.

Αναφορικά με την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας αναφορικά με την διάταξη για τις 13 ώρες εργασίας η Νίκη Κεραμέως σχολίασε: «Αυτό το οποίο προβλέπεται στο νομοσχέδιο, που αποκαλείται από κάποιους 13ωρο, δεν είναι 13ωρο. Είναι δήθεν 13ωρο. Γιατί; Απαντώ: Καταρχάς ισχύει ήδη. Δηλαδή σήμερα ένας εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει έως 13 ώρες κατ’ εξαίρεση σε δύο ή σε περισσότερους εργοδότες (…) αν θέλει. Και τώρα θα είναι αν θέλει. Δεν αλλάζει κάτι ως προς αυτό. Είναι καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης».

«Προβλέπεται ρητά ότι μπορείς να αρνηθείς. Προβλέπεται ρητά ότι δεν μπορεί να συνιστά λόγο απόλυσης και αν τυχόν σε απολύσει κάποιος και πας στο δικαστήριο το βάρος της απόδειξης είναι στον εργοδότη να αποδείξει», τόνισε η υπουργός Εργασίας.

«Γιατί δεν είναι 13ωρο; Γιατί 13ωρο αφήνει να εννοηθεί ότι όλοι μας θα δουλεύουμε κάθε μέρα 13 ώρες. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει γιατί; Γιατί εκ του νόμου προβλέπεται ότι δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει παραπάνω από 37 ημέρες τον χρόνο με αναλογία λοιπόν όχι πάνω από 3 ημέρες τον μήνα. Αυτό είναι το 13ωρο; Άρα να ξεκινήσουμε από το βασικό είναι για μία κατ’ εξαίρεση ρύθμιση», σημείωσε η Νίκη Κεραμέως.

«Εάν ένας εργαζόμενος ο οποίος σήμερα δουλεύει σε μία δεύτερη δουλειά δεν παίρνει προσαύξηση και καλείται να μετακινηθεί, να πάρει το μηχανάκι του να πάει στην δεύτερη δουλειά. Με την δυνατότητα αυτή που δίνουμε τι λέει (..) επί της ουσίας; Ότι μπορείς να συμπληρώνεις ωράριο σε έναν εργοδότη με δύο βασικές διαφορές: ένα δεν μετακινείσαι και δύο παίρνεις συν 40% προσαύξηση για κάθε ώρα που δουλεύεις», ανέφερε η υπουργός Εργασίας.

«Δεν αλλάζει τίποτα στο 8ωρο. Απλά δίνεται μία δυνατότητα για υπερωριακή απασχόληση η οποία ήδη υπάρχει», τόνισε η Νίκη Κεραμέως.

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας η Νίκη Κεραμέως είπε ότι «θέλω να σας δώσω ένα νούμερο μόνο. Πρώτο επτάμηνο 2025 σε σχέση με πρώτο επτάμηνο 2024, 1,5 εκατομμύριο παραπάνω υπερωρίες έχουν δηλωθεί φέτος, 1,5 εκατομμύριο. Το νούμερο είναι δυσθεώρητο. (…)Έχουμε αύξηση στον τουρισμό για παράδειγμα πάνω από 750%, στην εστίαση πάνω από 300%. Ποιον προστατεύει αυτό; Τον εργαζόμενο»