Ν. Κεραμέως για εκδήλωση «Rebrain Greece» στη Νέα Υόρκη: Έχουν εξαντληθεί οι θέσεις από Έλληνες του εξωτερικού

Για την εκδήλωση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» που πραγματοποιείται την προσεχή Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη, μίλησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Η υπουργός ανέφερε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να προσφέρει στρατηγικά κίνητρα για να επιστρέψουν οι Έλληνες του εξωτερικού, είναι συστηματική, επισημαίνοντας ότι έχουν γίνει τέσσερις εκδηλώσεις στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στη Στουτγκάρδη και στο Ντίσελντορφ.

Η πέμπτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή που μας έρχεται στη Νέα Υόρκη.

«Έχουν εξαντληθεί οι θέσεις από Έλληνες του εξωτερικού», σημείωσε η κ. Κεραμέως, ενώ παρέθεσε τους λόγους για τους οποίους μπορεί κάποιος να επιστρέψει, λέγοντας: «Νούμερο ένα, οι μισθοί που προσφέρονται, γιατί εγώ δεν πάω μόνη μου στην Αμερική, πάω μαζί με 35 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έρχονται για να προσφέρουν πολύ ελκυστικά πακέτα στους Έλληνες εκεί.

Νούμερο δύο, προσφέρουμε μείωση στον φόρο εισοδήματος κατά 50% για επτά χρόνια.

Νούμερο τρία, το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Λουξεμβούργο, στο Παρίσι, είναι πολύ πιο υψηλό από το κόστος ζωής στην Ελλάδα. Όταν, λοιπόν, τα συνυπολογίζει κανείς όλα αυτά, αυτό οδηγεί και οδήγησε τους 420.000 Έλληνες να επιστρέψουν. Η δική μας δουλειά ως υπουργείο Εργασίας, είναι να στρώσουμε το κόκκινο χαλί, είναι να αναδείξουμε σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες και αυτό θα κάνουμε την Κυριακή, όλη μέρα, μαζί με 35 ελληνικές επιχειρήσεις. Η τελική απόφαση είναι των συμπατριωτών μας».

Παράλληλα, η υπουργός τόνισε τη σημασία της Κοινωνικής Συμφωνίας που υπεγράφη από την υπουργό και όλους τους κοινωνικούς εταίρους για πρώτη φορά και η οποία θα θεσμοθετηθεί αρχές του έτους. «Με βάση αυτή τη Συμφωνία, θα είναι πιο εύκολο να επεκταθεί μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους ενός κλάδου. Για να μιλήσω με παράδειγμα, αυτήν τη στιγμή, υπάρχει μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αφορά τους εργαζόμενους στο μέταλλο, στην επεξεργασία μετάλλου. Ας πούμε ότι καλύπτει Χ εργαζόμενους αυτή η Συλλογική Σύμβαση. Υπάρχει ένας μηχανισμός, για να επεκταθεί και σε εργαζόμενους που δεν ανήκουν στην Ομοσπονδία που υπέγραψε αυτήν τη Συλλογική Σύμβαση.

Άρα, πάει να επεκτείνει την προστασία της σε κάθε εργαζόμενο στο μέταλλο. Αυτή η επέκταση μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα τώρα με τη νέα Κοινωνική Συμφωνία. Επίσης, αν λήξει μία Συλλογική Σύμβαση, όλοι οι όροι της εξακολουθούν και ισχύουν και προστατεύουν τον εργαζόμενο. Δεν σταματούν να ισχύουν, επειδή έληξε η Σύμβαση και ισχύουν μέχρι να συναφθεί η νέα. Αυτό είναι η μετενέργεια, που είχε καταργηθεί, πριν από 12 χρόνια. Είναι η πλήρης προστασία των εργαζομένων, μετά τη λήξη μίας Σύμβασης», εξήγησε η κ. Κεραμέως.

Τέλος, απαντώντας σε αιτιάσεις σχετικά με τον χρονισμό της σύναψης της Συμφωνίας, η υπουργός Εργασίας υπογράμμισε: «Αυτό για να μπορέσει να ευδοκιμήσει και να φτάσει σε Συμφωνία πρέπει να είναι πρόσφορο το έδαφος. Το έδαφος, λοιπόν, έγινε πρόσφορο με τις μεταρρυθμίσεις που φέραμε, με τη μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες: από το 18% στο 8%, με την πάρα πολύ μεγάλη αύξηση της απασχόλησης, με την τεράστια συμμόρφωση στην εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία. Ενδεικτικά, οι υπερωρίες πέρσι που είχαν δηλωθεί ήταν 3,1 εκατομμύρια, εφέτος είμαστε ήδη στα 5,4 εκατομμύρια».