Ν. Κεραμέως για το δυστύχημα στα Τρίκαλα: Συλλυπητήρια στις οικογένειες - Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διερευνούν τις αιτίες

Η Νίκη Κεραμέως, αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, τόνισε πως «όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτίων και συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

Αναλυτικά η ανάρτηση της υπουργού Εργασίας:

«Η τραγική εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση, με τον εντοπισμό εργαζομένων νεκρών, προκαλεί βαθύτατη θλίψη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, μαζί με τους τραυματίες και όσους δοκιμάζονται αυτές τις ώρες. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς. Όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτίων και συνθηκών του τραγικού συμβάντος»