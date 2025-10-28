Ν. Κατς για την επέτειο του «ΟΧΙ»: Θερμές ευχές σε όλους τους Έλληνες
«Τιμώντας την 28η Οκτωβρίου -μια μέρα θάρρους, ενότητας και ανθεκτικότητας. Θερμές ευχές σε όλους τους Έλληνες που γιορτάζουν το πνεύμα του «ΟΧΙ», το οποίο συνεχίζει να εμπνέει δύναμη, ελευθερία και αλληλεγγύη», αναφέρει ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς σε ανάρτησή του στο «Χ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κατς:

