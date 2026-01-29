Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι σηματοδοτεί η υπέρβαση των 2.300 μονάδων

Το καλό ξεκίνημα της νέας χρονιάς συνεχίζεται. Μέσα σε 18 χρηματιστηριακές συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει πετύχει άνοδο 10,68% και το κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης τον βρήκε στις 2.347,23 μονάδες, δηλαδή το υψηλότερο σημείο εδώ και 16 χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2010.

Η ανοδική διάσπαση του επιπέδου των 2.130 μονάδων που έγινε κατά την πρώτη συνεδρίαση του χρόνου ενεργοποίησε τους αγοραστές που περίμεναν να δουν ένα πειστικό δείγμα δύναμης της αγοράς. Φυσικά, δεν είναι μόνο αυτή η αιτία της ανόδου, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συνδυαζόμενοι έχουν φέρει αυτό το αποτέλεσμα.

Πρώτα απ’ όλα, μέσα στον Ιανουάριο έχουμε δει πολλές και σημαντικές ανοδικές αναθεωρήσεις των στόχων των χρηματιστηριακών αναλυτών για πολλές εισηγμένες.

Ελληνικές και διεθνείς χρηματιστηριακές εταιρείες και επενδυτικές τράπεζες έχουν εκδώσει αυτές τις μέρες πολλές αναλύσεις και για την αγορά εν συνόλω και για μεμονωμένες μετοχές και κλάδους, και στις περισσότερες από αυτές αναγνωρίζουν την καλή ποιότητα των εισηγμένων εταιρειών, τα καλά τους οικονομικά αποτελέσματα και τις θετικές προοπτικές τους για τα επόμενα χρόνια. Αυτό έγινε πολύ εμφανές το τελευταίο δεκαήμερο με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των εκθέσεων με τις «αγαπημένες» μετοχές της κάθε ομάδας αναλυτών.

Μέσα σε αυτές είναι φανερό πως εταιρείες από πολλούς κλάδους θεωρούνται πολύ ελκυστικά αποτιμημένες από την πλειοψηφία των χρηματιστηριακών αναλυτών.

Ο κλάδος των τραπεζών έχει την μερίδα του λέοντος στις προτιμήσεις των αναλυτών αλλά μαζί τους βρίσκονται στις top επιλογές και μετοχές εταιρειών από άλλους κλάδους, όπως τον κατασκευαστικό, τον βιομηχανικό, τον ενεργειακό, αυτόν της πληροφορικής κ.α.. Πολύ θετική εντύπωση έκανε το γεγονός πως μέσα σε αυτές τις εκθέσεις με τις επιλογές του 2026 βρήκαμε πολλές σημαντικές αναβαθμίσεις των τιμών στόχων για τις περισσότερες μετοχές.

Η γενική εικόνα από την πληθώρα των εκθέσεων και αναλύσεων αυτών των ημερών είναι πως υπάρχει ακόμα σημαντικό περιθώριο ανόδου για το ελληνικό χρηματιστήριο αρκεί να ψάξει κανείς λίγο περισσότερο απ’ ότι τις προηγούμενες χρονιές.

Μέσα σε αυτές τις εκθέσεις, και σε άλλες με αντικείμενο περισσότερο μακροοικονομικό, είναι ξεκάθαρο πως η αναλυτική κοινότητα εντός και εκτός Ελλάδος εμπιστεύεται την δυναμική και την αντοχή της ελληνικής οικονομίας, κάτι που λειτουργεί ενισχυτικά για όσους επενδυτές βλέπουν με καλό μάτι τις ελληνικές μετοχές.

Η ευχάριστη έκπληξη που ήρθε πριν δύο ημέρες από τον οίκο MSCI, ο οποίος επισπεύδει την διαδικασία προβιβασμού της αγοράς μας στην ομάδα των Ανεπτυγμένων Αγορών από αυτή των Αναδυομένων, είναι μία σαφής ένδειξη για το πώς βλέπουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και την ελληνική οικονομία οι διεθνείς οίκοι και γενικότερα η διεθνής κοινότητα και η διεθνής κοινή γνώμη.

Ό,τι είπαμε παραπάνω αποτελεί ουσιαστικά το υπόβαθρο του καλού χρηματιστηριακού ξεκινήματος του 2026. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, υπάρχουν και κάποιες ακόμα αιτίες που έχουν βοηθήσει το Χρηματιστήριο να κινηθεί τόσο θετικά.

Σίγουρα έχει βοηθήσει το καλό διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα, σε πείσμα των διαφόρων ανησυχιών που έχουν σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αποτιμήσεις των παγκόσμιων και ιδίως των αμερικανικών μετοχών.

Επίσης, υποστηρικτικά έχει λειτουργήσει η σημαντική ροή κεφαλαίων προς τα αμοιβαία κεφάλαια και τα ETF που επενδύουν στις Αναδυόμενες Αγορές, στις οποίες κατατάσσεται ακόμα η ελληνική αγορά και θα συνεχίζει να βρίσκεται σε αυτές τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι.

Οι επενδυτικές ροές προς τις Αναδυόμενες Αγορές ευνοούνται και από το αδυνάτισμα του δολαρίου που κάνει πολλούς μεγάλους θεσμικούς επενδυτές να βλέπουν με καλό μάτι τις επενδύσεις εκτός ΗΠΑ. Παρά το γεγονός πως το Χρηματιστήριο Αθηνών θα πάψει να ανήκει στις Αναδυόμενες Αγορές σε μερικούς μήνες από τώρα, το βάρος του στα πρότυπα χαρτοφυλάκια των διεθνών θεσμικών επενδυτών είναι τέτοιο που δεν τους επιτρέπει να αγνοήσουν την ελληνική αγορά όταν κατανέμουν τα νέα κεφάλαια που τους δίνουν οι μεριδιούχοι τους ή οι συνταξιούχοι των ταμείων τους.

Χωρίς υπερβολή θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτές τις μέρες όλα δουλεύουν υπέρ του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το διεθνές κλίμα είναι γενικά καλό, έρχονται χρήματα από τους διεθνείς επενδυτές, οι τιμές των ελληνικών μετοχών θεωρούνται ελκυστικές από τους πιο πολλούς χρηματιστηριακούς αναλυτές.

Επίσης, είναι πολύ πιθανόν να έχουμε ήδη δει την είσοδο κεφαλαίων που αρχίζουν να προεξοφλούν την αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς σε Ανεπτυγμένη, μετά και τις προχθεσινές ανακοινώσεις. Έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτές τις μέρες, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα αναρρίχησης του Γενικού Δείκτη σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα και μάλιστα γρήγορα.

Με την προϋπόθεση που δεν κουραζόμαστε να επαναλαμβάνουμε βέβαια, δηλαδή αυτήν της διατήρησης του υποστηρικτικού διεθνούς κλίματος στις αγορές. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε πως αυτή η σχεδόν ιδανική κατάσταση θα κρατήσει επ’ άπειρον.

Πώς θα μπορούσε να αλλάξει προς το χειρότερο η κατάσταση; Από εξωγενείς παράγοντες αυτό που πρέπει να μας απασχολεί, πέρα βέβαια από το γενικότερο κλίμα στα διεθνή χρηματιστήρια, είναι το τι θα γίνει με τις εισροές κεφαλαίων στις Αναδυόμενες Αγορές, καθώς αυτή την στιγμή μας ευνοούν. Παραμένοντας στο ζήτημα της κατάταξης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, πρέπει να έχουμε στο νου μας πως όσο θα πλησιάζουμε στην ημερομηνία αλλαγής της κατάταξης μας από τις Αναδυόμενες στις Ανεπτυγμένες Αγορές είναι πολύ πιθανόν να εμφανιστεί μία νευρικότητα και μία αβεβαιότητα σχετικά με τις κινήσεις των παθητικών διεθνών επενδυτών που ακολουθούν υποχρεωτικά τις αποφάσεις των διεθνών οίκων που ασχολούνται με τις αξιολογήσεις και τις κατατάξεις των διεθνών χρηματιστηρίων.

Ήδη έχει ξεκινήσει η σχετική συζήτηση για το ποιες μετοχές θα ευνοηθούν και ποιες όχι και για το πόσα κεφάλαια θα έρθουν και πόσα θα φύγουν. Οι απόψεις διίστανται και εμείς δεν έχουμε την απαραίτητη πληροφόρηση για να καταλάβουμε ποιος έχει δίκιο. Αντιλαμβανόμαστε όμως πως αυτό το ζήτημα μπορεί να είναι ένα από τα σημαντικότερα του 2026 για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επειδή όμως είναι μάλλον αδύνατον να προβλέψουμε τις κινήσεις αυτών των διεθνών παθητικών επενδυτών και την επίδρασή τους στις μετοχές και τους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα περιοριστούμε σε αυτό που ξέρουμε. Πως δηλαδή οι Έλληνες και οι διεθνείς επενδυτές δείχνουν αυτή την περίοδο την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές και την αξία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς και στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Και πως ανεξάρτητα από τις παράπλευρες συνέπειες της αλλαγής στην κατάταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών, ακόμα και μετά την νέα ανοδική κίνηση, παραμένουν ελκυστικές και τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου τους είναι σημαντικά.