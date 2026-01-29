Ο Ανάλγητος

Εκεί στη Θεσσαλία πέρασαν σε άλλο επίπεδο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, δηλαδή ο Δημήτρης Κουρέτας, «ακύρωσε» με απόφασή του την ομιλία του Σάκη Μουμτζή σε εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα. Το Ολοκαύτωμα δεν είναι τα κρεματόρια. Εκεί κατέληξε. Το Ολοκαύτωμα ξεκίνησε με αποφάσεις όπως αυτή του κ. Κουρέτα. Με αποκλεισμούς, με βανδαλισμούς εβραϊκών νεκροταφείων, με τον εκφοβισμό των μειονοτήτων.

Ο κ. Κουρέτας «υποχώρησε» στην «πίεση» της αριστεράς, η οποία απαίτησε και πέτυχε τον αποκλεισμό του Σάκη Μουμτζή. Ίσως επειδή ο Σάκης είναι από τις πιο δυνατές φωνές απέναντι στον αντισημιτισμό. Επειδή ο Σάκης ενοχλεί. Γενικώς. Ίσως πάλι επειδή κάποιοι δεν μπορούν να κρύψουν τον αντισημιτισμό τους. Δεν μπορούν. Και να θυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που στη Θεσσαλία ακυρώνεται εκδήλωση με διάφορες προθέσεις για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Είναι μια πρωτοφανής πράξη φίμωσης. Και ναι μεν δεν μας εκπλήσσουν οι «δημοκράτες» του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κουρέττας, όμως; Αλλιώς μας τα έλεγε όταν ήταν στο Ποτάμι.

Πλήρης αφωνία και από τους βουλευτές της ΝΔ στην Περιφέρεια. Όχι ότι περιμέναμε πολλά περισσότερα. Και έτσι είναι καλύτερα. Όταν δεν έχεις προσδοκίες δεν πέφτεις και από τα σύννεφα.

H βιομηχανία εκπέμπει SOS. Οκτώ (!) εργοστάσια ανάμεσά τους και τρία γνωστών εταιρειών βρίσκονται αντιμέτωπα με το…λουκέτο. Ο λόγος; Το ενεργειακό κόστος. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος έχει ενημερώσει αρμόδια την κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα υπουργεία που εμπλέκονται στην προσπάθεια ρύθμισης του ζητήματος.

Ο ΣΕΒ είχε αναφέρει έγκαιρα πως υπήρχε ο κίνδυνος η Κομισιόν να μπλοκάρει τη ρύθμιση, όπως και έγινε. Στο Μαξίμου έχουν επισπεύσει τις διαδικασίες για να βρεθεί λύση και κερδίζει έδαφος η περίπτωση να δοθεί λύση εντός του Φεβρουαρίου. Το αρμόδιο υπουργείο έχει καταλήξει σε δύο σενάρια που περιλαμβάνουν μέτρα στήριξης στο πρότυπο των πρωτοβουλιών που έχει λάβει η γερμανική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στη βιομηχανία.

Οι αρχές κινήθηκαν γρήγορα στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα με τον ιδιοκτήτη και δύο στελέχη να περνούν την πόρτα της εισαγγελίας για σοβαρά αδικήματα. Το θέμα δεν σηκώνει πολιτική αντιπαράθεση ωστόσο αίσθηση προκαλούν οι θέσεις του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που πατάνε πάνω σε στοιχεία αυθαίρετα που μοιράζει η ΓΣΕΕ. Πως δηλαδή στη χώρα μας έχουν συμβεί 201 εργατικά ατυχήματα, ενώ είναι μόλις 48... Τι κάνουν; Βάζουν μέσα στα νούμερα που παρουσιάζουν για παράδειγμα τις πτώσεις αγροτών από τρακτέρ, ή αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Εντάξει σύντροφοι, κάπου ας μπει τέλος στην πολιτική αντιπαράθεση πάνω από φέρετρα συνανθρώπων μας. Πώς το είπε χτες ο Παύλος Μαρινάκης; Τυμβωρύχοι…

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Γιώργος Γεραπετρίτης όπου εκτός των άλλων συναντά εκπροσώπους της ομογένειας.

Mέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται η τροποποιητική Υπουργική Απόφαση για να αρθούν τα εμπόδια που έχουν «παγώσει» για τις επενδύσεις που αφορούν την ιδιοπαραγωγή. Δηλαδή την τοποθέτηση ΑΠΕ για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών της ίδιας της επιχείρησης.

Ο Ανάλγητος