Θέλουν να επιβάλουν στους συγγενείς πώς θα κλάψουν τον νεκρό

Ο Δημήτρης Κουρέτας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, αποφάσισε με την ισχύ και τη δύναμη που του δίνει ο Νόμος να ακυρώσει τη συμμετοχή του Σάκη Μουμτζή σε εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα. Ο κ. Κουρέτας πήγε σε ένα μνημόσυνο και απαίτησε από τους συγγενείς να τους επιβάλει ποιος θα κλάψει και ποιος δεν θα κλάψει τον νεκρό. Αυτό έγινε. Βλέπετε ο Σάκης προσκλήθηκε από την τοπική κοινότητα των Ισραηλιτών. Ζουν μαζί με τον κ. Κουρέτα. Είναι μια μικρή κοινότητα ανθρώπων. Μεγάλο το βάρος στους ώμους τους…

Η αριστερά απαίτησε και πέτυχε τον αποκλεισμό του κ. Μουμτζή. Η αριστερά έχει έναν δικό της τρόπο να αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Να θεωρεί ότι η Χαμάς είναι ο στρατός της σωτηρίας, ότι οι Αγιατολάχ είναι η αιχμή του δόρατος του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα και ότι ο Σάκης Μουμτζής είναι ο Σατανάς.

Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι να ανήκεις σε κάποια μειονότητα και να έχεις την ατυχία να έρθεις σε σύγκρουση με το κράτος. Διότι η Περιφέρεια σε μια τοπική κοινωνία είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει για τον πολίτη με το κράτος. Η Περιφέρεια μπορεί να κάνει τον βίο αβίωτο σε έναν επαγγελματία, να κάνει τα εύκολα δύσκολα και τα δύσκολα εύκολα. Φανταστείτε, λοιπόν, τον φόβο ενός μέλους μιας μειονότητας που πρέπει πάντα να είναι «προσεκτικός»…

Ο αντισημιτισμός, επίσης, είναι βαθιά ριζωμένος σε μια χώρα που ακόμη και σήμερα καίνε το Ιούδα ή τον Εβραίο, επειδή, λέει ο Ιούδας ήταν Εβραίος και πρόδωσε τον Ιησού. Ο αντισημιτισμός εκφράστηκε ακραία και ανοικτά με αφορμή τα γεγονότα στη Γάζα, όταν ένα μεγάλο κομμάτι εμφανίστηκε πρόθυμο να καταπιεί αμάσητη την προπαγάνδα της Χαμάς. Κάποιοι και με το αζημίωτο, όπως καταγγέλθηκε από τις ισραηλινές αρχές.

Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα είναι κάτι άλλο. Είναι φίμωση. Με πρόσχημα την δημόσια ασφάλεια ο κ. Κουρέτας αποφάσισε να «κόψει» τον κ. Μουμτζή. Δεν έχει ξαναγίνει. Πολύ φοβόμαστε, όμως, ότι θα ξαναγίνει. Κάποιοι θέλουν να επιβάλουν με φασιστικό τρόπο τις απόψεις τους. Αλήθεια, αν η Δεξιά συγκροτούσε αντίστοιχες ομάδες, όπως κάνει η αριστερά και «έκτιζε» καθηγητές στα πανεπιστήμια, «επισκεπτότανε» στελέχη της αριστεράς στα σπίτια τους για κάνει «παρέμβαση», απειλούσε να διαλύσει εκδηλώσεις «αντιφρονούντων», τι θα είχαμε; Έναν νέο εμφύλιο! Έτσι δεν είναι; Και μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο σε αυτόν τον δύσμοιρο τόπο; Όχι! Ούτε στους αριστερούς, ούτε στους δεξιούς. Σε κανέναν. Γι αυτό έχει σημασία να στιγματίσουμε αυτό που έγινε σε βάρος του κ. Μουμτζή. Είναι η αρχή. Η διαδρομή θα είναι ένας εφιάλτης για την ίδια την κοινωνία, όπως συνέβη και με το Ολοκαύτωμα…

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]