Ν. Καραχάλιος: Δύο φορές έκανε πίσω για το «Κύμα» η Καρυστιανού

«De facto» πολιτικό πρόσωπο χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, μετά τον τον ντόρο που προκάλεσε το «Κύμα».

«Με τη Μαρία μιλήσαμε για τη μετεξέλιξη πολιτικού κόμματος που θα γινόταν κόμμα», είπε ο κ. Καραχάλιος, επιμένοντας πως η κα Καρυστιανού δια μέσου της δικηγόρου της Μαρίας Γρατσία ζήτησε και είχε συνάντηση μαζί του.

Γιατί διστάζει η Καρυστιανού και οι δηλώσεις Ρούτσι

«Η Μαρία έχει την πίεση από τον κόσμο που κατεβαίνει στις πλατείες», είπε ο κ. Καραχάλιος, αλλά επειδή ο ρόλος της είναι ευαίσθητος κάθε φορά που πάει να κάνει κάτι της λένε ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιήσουν τα πράγματα λόγω της δίκης που αναμένεται, εξήγησε ο ίδιος.

«Δεν είναι και κακό» είπε για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος Καρυστιανού. «Επειδή παρουσιάζεται από μερίδα των ΜΜΕ ως κάτι σατανικό, ας μην πούμε τη δημιουργία κόμματος. Ας πούμε την οργάνωση ενός κινήματος που είναι παντελώς ανοργάνωτο», είπε σημειώνοντας πως πρέπει να απενοχοποιηθεί όποια συμμετοχή της σε κάποιο κίνημα.

«Η Μαρία καλεί τον κόσμο να οργανωθεί. Σε όλες τις συγκεντρώσεις λέει στον κόσμο «αυτοοργανωθείτε» κι εγώ θα δω τι θα κάνω», είπε. «Σαφώς η Καρυστιανού το σκέφτεται», τόνισε.

Στο μεταξύ δημοσιοποιήθηκαν δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι για το θέμα. "Δεν θα υποστήριζα ένα κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού, θα ήταν πολύ καταστροφικό για εμάς", φέρεται να λέει ο πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών. "Έχει δίκιο ο Ρούτσι. Ο κύριος Ρούτσι σωστά λέει αυτό που είπα κι εγώ στη Μαρία από την πρώτη μας μέρα. Πες ότι κινείσαι, πες ότι κάνεις αυτό που σου ζητάει ο κόσμος, οι συγγενείς των Τεμπών με τους οποίους είσαι ταυτισμένη, συμφωνούν", είπε χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί πως τον Μάρτιο ξεκινάει η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα: