Ν. Χριστοδουλίδης: Ευχαριστώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την άμεση ανταπόκριση
Ν. Χριστοδουλίδης: Ευχαριστώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την άμεση ανταπόκριση

04/03/2026 • 15:51
«Εκ μέρους του κυπριακού λαού, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για την άμεση και αποφασιστική ανταπόκριση στο αίτημα της Κύπρου», έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Κύπρο, Νίκος Χριστοδουλίδης, βάζοντας το βίντεο με την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή για την Κύπρο.

«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία στην περιοχή μας, η Ελλάδα δηλώνει παρούσα και επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι στέκεται σταθερά δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με αίσθημα ευθύνης και στρατηγική ψυχραιμία», πρόσθεσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κύπριου Προέδρου:

 

