Ν. Χριστοδουλίδης: Ευχαριστώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την άμεση ανταπόκριση

«Εκ μέρους του κυπριακού λαού, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για την άμεση και αποφασιστική ανταπόκριση στο αίτημα της Κύπρου», έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Κύπρο, Νίκος Χριστοδουλίδης, βάζοντας το βίντεο με την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή για την Κύπρο.

«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία στην περιοχή μας, η Ελλάδα δηλώνει παρούσα και επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι στέκεται σταθερά δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με αίσθημα ευθύνης και στρατηγική ψυχραιμία», πρόσθεσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κύπριου Προέδρου: