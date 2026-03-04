IDF: Έπληξαν 250 στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο σε δύο μέρες

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας έχει πλήξει πάνω από 250 στόχους στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων 100 την Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Οι στόχοι περιελάμβαναν ανώτερα στελέχη τρομοκρατών, εκτοξευτές ρουκετών, αποθήκες όπλων και αρχηγεία που ανήκουν στη Χεζμπολάχ και άλλες τρομοκρατικές ομάδες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο IDF αναφέρει ότι έπληξε ένα κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ναμπατιέχ, καθώς και άλλες τοποθεσίες που ανήκουν στην τρομοκρατική ομάδα στο νότιο Λίβανο.

Επιπλέον, χθες το βράδυ, ένας εκτοξευτής ρουκετών της Χεζμπολάχ που χρησιμοποιήθηκε για την εκτόξευση τριών ρουκετών στο Τελ Αβίβ και τη Χάιφα καταστράφηκε σε πλήγμα μέσα σε μία ώρα από την επίθεση, σύμφωνα με τον IDF.

Στο νότιο Λίβανο, ο στρατός εκτιμά ότι περίπου 300.000 Λιβανέζοι πολίτες έχουν εκκενώσει τα χωριά τους αφού ο IDF τους διέταξε να φύγουν. Ο IDF εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης για περισσότερα από δώδεκα ακόμη χωριά στο νότιο Λίβανο τη νύχτα.