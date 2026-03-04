Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Πώς λάμβανε εντολές ο Γεωργιανός - Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται, από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, η έρευνα για την υπόθεση του 36χρονου Γεωργιανού, αζέρικης καταγωγής, στη Σούδα, που συνελήφθη για παράνομη διαμονή και φέρεται να είναι συνδεδεμένος με κατασκοπεία, καθοδηγούμενος από ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο καταδικασθείς για παράνομη διαμονή στην Ελλάδα, είχε νοικιάσει πολυτελή βίλα στα Άπτερα της Κρήτης με θέα τον κόλπο της Σούδας, αλλά παρουσιαζόταν ως οδηγός νταλίκας και υποστήριξε ότι ταξίδευε προς τον Λίβανο. Λάμβανε εντολές μέσω ειδικού λογισμικού κρυπτογράφησης και εξετάζεται αν εις βάρος του θα απαγγελθεί κατηγορία για κατασκοπεία με την ενδεχόμενη άρση απορρήτου των επικοινωνιών του και τη συνέχιση των ερευνών για τις διασυνδέσεις του με διεθνείς κατασκοπευτικούς οργανισμούς.

Εντολές μέσω ειδικού λογισμικού κρυπτογράφησης

Βάσει στοιχείων από την έρευνα της ΕΥΠ προκύπτει ότι ο 36χρονος λάμβανε εντολές από το Ιράν μέσω ενός ειδικού λογισμικού κρυπτογράφησης, που βρέθηκε εγκατεστημένο σε δύο κινητά τηλέφωνα που κατείχε. Οι πληροφορίες για τις επαφές του και τις δράσεις του φέρνουν στο φως ενδεχόμενη σύνδεση με το ιρανικό καθεστώς και τις μυστικές του υπηρεσίες, οι οποίες στρατολογούν άτομα για κατασκοπευτικές δραστηριότητες σε στρατηγικές περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.

Οι αρχές διερευνούν τη ροή χρημάτων προς τον Γεωργιανό, ο οποίος πλήρωνε κυρίως με μετρητά και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επανειλημμένα αναζητήσει καταλύματα με στρατηγική θέα σε στρατιωτικές βάσεις, όπως αυτή της Σούδας και της Πάφου. Η εστίαση σε τέτοιες περιοχές υποδεικνύει το σχέδιο του 36χρονου να καταγράψει ευαίσθητες στρατηγικές κινήσεις, με τη λήψη εκατοντάδων φωτογραφιών.

Υποθέσεις κατασκοπείας

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρακολουθήσεων που σχετίζονται με κατασκοπευτικές δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι παρόμοιες υποθέσεις έχουν προκύψει και στο παρελθόν στην Ελλάδα και την Κύπρο, με άλλες περιπτώσεις Αζέρων και Πακιστανών οι οποίοι είχαν στρατολογηθεί από το Ιράν για να παρακολουθούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να προχωρούν σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Η καταγραφή και η ανάλυση φωτογραφικού υλικού από στρατηγικές τοποθεσίες, όπως η βάση της Σούδας και στρατιωτικά αεροσκάφη, φαίνεται να ακολουθεί ένα κοινό μοτίβο στις δραστηριότητες αυτών των ατόμων.