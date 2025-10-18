Ν. Χαρδαλιάς: «Θάλασσα πρασίνου» που θα ανήκει σε όλους, η Αττική

Σε μια «θάλασσα πρασίνου» μετατρέπεται η Αττική μέσα από την ενοποίηση των τριών μητροπολιτικών πάρκων και δεκάδων ακόμη χώρων πρασίνου, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου βιώσιμης αστικής αναγέννησης.

Η «ναυαρχίδα» του σχεδίου, το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον φαληρικό όρμο, σηματοδοτεί τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για μια «ενεργή πνοή» ζωής, αλλά και ένα «στοίχημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές», όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς στο ΑΠΕ- ΜΠΕ.

«Η Αττική μπορεί και πρέπει να αναπνεύσει ξανά», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, προσθέτοντας: «Με σύγχρονα εργαλεία, ευρωπαϊκούς πόρους και συνεργασίες με τους δήμους, δημιουργούμε έναν ενιαίο ιστό πρασίνου που θα δώσει νέα ποιότητα ζωής στους κατοίκους της μητρόπολης».

Της συνομιλίας μας, είχε προηγηθεί η παρουσίαση, αυτής της στρατηγικής πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Αττικής, ενώπιον Ευρωπαίων αξιωματούχων και εκπροσώπων περιφερειών στο πλαίσιο της 23ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (#EURegionsWeek), στις Βρυξέλλες.

Με προβολές, διαδραστικά μέσα και σχέδια των έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, η παρουσίαση ανέδειξε το όραμα μιας πράσινης ζώνης που θα ξεκινά από το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» και τους λοιπούς αξιοποιήσιμους από την Περιφέρεια πλησιέστερους αθλητικούς και ψυχαγωγικούς χώρους.

Με ενδιάμεσες αστικές αναπλάσεις, τα τρία Μητροπολιτικά Πάρκα της Περιφέρειας: το Πεδίον του 'Αρεως, το Αττικό 'Αλσος και το Πάρκο Τρίτση, σε συνδυασμό με τους αναβαθμισμένους περιβαλλοντικά πλησιέστερους ελεύθερους χώρους και τα άλλα πάρκα της πόλης θα δημιουργήσουν έναν νέο διευρυμένο πνεύμονα ζωής στο λεκανοπέδιο.

Ο Δημήτρης Δρόσης προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, διευκρίνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι τα έργα «θα χρηματοδοτηθούν από κοινοτικούς πόρους, με έμφαση σε παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης, αναβάθμιση υποδομών, αστική βιοποικιλότητα και διασύνδεση χώρων πρασίνου με ποδηλατοδρόμους και πεζοδρόμους».

Ανέφερε ότι το σχέδιο εντάσσεται στον ευρύτερο άξονα «Αττική 2030», που αποσκοπεί σε μια ανθεκτική, πράσινη και κοινωνικά δίκαιη Περιφέρεια, με το φυσικό περιβάλλον να επανέρχεται στο επίκεντρο της καθημερινότητας.

Σχολιάζοντας δε, την παρουσίαση στις Βρυξέλλες, ο κ. Δρόσης παρατήρησε ότι θα αποτελέσει, μια πρώτη ευρωπαϊκή «πρόβα» για το πώς η Αττική μπορεί να γίνει παράδειγμα αστικής βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής αναγέννησης, «μια πραγματική θάλασσα πρασίνου που ανήκει σε όλους».

Ο περιφερειάρχης Αττικής, επισήμανε ότι ο ουσιαστικός στόχος του σχεδίου, είναι τα πάρκα αυτά να μετατραπούν σε χώρους κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής και ψυχαγωγικής δράσης, ανοιχτούς και προσβάσιμους σε όλους τους πολίτες. «Να επανενώνουν ανθρώπους και γειτονιές, περιορίζοντας όχι μόνο τις φυσικές αλλά και τις κοινωνικές αποστάσεις», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα για το «Αέναον», ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Δεν πρόκειται να κατασκευάσουμε ένα έργο βιτρίνας αλλά ένα πρότυπο πνεύμονα πρασίνου 741 στρεμμάτων για να τον παραδώσουμε το συντομότερο στους πολίτες». Στις παρακείμενες εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do, -έχουν παραχωρηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ στην Περιφέρεια- θα δημιουργηθεί ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό, συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο. Η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου - πεζόδρομου 17,5χλμ, ο οποίος θα συνδέει όλα τα μεγάλα έργα του παράκτιου μετώπου.

Αναφορικά με τη βιωσιμότητα των έργων, ο περιφερειάρχης ανακοίνωσε τη δημιουργία φορέα διαχείρισης του Πάρκου, με τη συμμετοχή των όμορων Δήμων. Καθώς «το να φτιάξεις κάτι μεγάλο είναι μια πρόκληση, αλλά το πραγματικό στοίχημα είναι πώς θα το διατηρήσεις ζωντανό», όπως συμπλήρωσε

Ο κ. Χαρδαλιάς, συνέδεσε το έργο με τη συνολική αναβάθμιση των τριών Μητροπολιτικών Πάρκων, μέσα από την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πρασίνου της Περιφέρειας, σημειώνοντας ότι «θα διατεθούν, 27 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση 46 κομβικών παρεμβάσεων», προκειμένου αυτά να μετατραπούν σε πυρήνες κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αθλητισμού και πολιτισμού».

Επιπλέον, όπως ενημέρωσε στον σχεδιασμό με τη δεύτερη φάση της ΟΧΕ, προβλέπεται και η ένταξη δύο ακόμη πνευμόνων πρασίνου: Του λόφου Κουταλά στον Βύρωνα και του Πάρκου Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα. «Απώτερος στόχος μας είναι η διασύνδεση των χώρων πρασίνου όλης της Αττικής με τις γειτονιές, καθώς και η δημιουργία πράσινων διαδρομών σε όλο το Λεκανοπέδιο», επισήμανε ο περιφερειάρχης, τονίζοντας: «Η Αττική αλλάζει πλέον ριζικά. Και αυτή η αλλαγή θα είναι ουσιαστική, θεσμικά κατοχυρωμένη και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Τα μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής επιστρέφουν στους φυσικούς ιδιοκτήτες τους: τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Και αυτό είναι γεγονός» (https://attica-euregions.gr/)