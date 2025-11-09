Ν. Χαρδαλιάς: Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν είναι απλά ένα δρομικό event, είναι ένα εθνικό στοίχημα

Είμαστε αυτονόητα αρωγοί της πιο ιστορικής δρομικής διοργάνωσης, που γεννήθηκε στη γη της Αττικής και μεταδίδει υψηλές, πανανθρώπινες αξίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη», ήταν τα λόγια του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος παραβρέθηκε στην έναρξη και την απονομή μεταλλίων του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, που συνδιοργανώθηκε και από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο κ. Χαρδαλιάς, το πρωί, από την Ιστορική Αφετηρία στον Μαραθώνα, σήμανε ως εφέτης την έναρξη της κλασικής διαδρομής, μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, τον δήμαρχο Μαραθώνα Στέργιο Τσίρκα και την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα.

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να είναι στο πλευρό των διοργανωτών του Αυθεντικού Μαραθωνίου, κάνοντας το αυτονόητο για κάτι που δεν είναι απλά ένα δρομικό event, αλλά ένα εθνικό στοίχημα» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δεν περιορίζεται μόνο στη συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Εμπνεόμαστε από το όραμα και το πάθος των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτό, εγκολπώνοντας τα υψηλά ιδανικά του στον καθημερινό αγώνα μας. Είναι εξαιρετική η δουλειά που γίνεται από την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ και όλη την ομάδα της - κι αν υπάρχει ένα στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσουμε, είναι το πώς το μήνυμα από αυτό το μοναδικό γεγονός θα ταξιδέψει παγκόσμια.

Στόχος μας στην Περιφέρεια Αττικής είναι να δημιουργήσουμε σύγχρονες υποδομές, σε άμεση συνεργασία με την Πολιτεία, ώστε ο Αυθεντικός Μαραθώνιος να μπορέσει να εκτοξευτεί και να βρει τη θέση που του αξίζει στα παγκόσμια αθλητικά δρώμενα».

Στην αθλήτρια του Ν.Γ.Σ. «Ηρακλής» Σταματία Νούλα, την πρώτη δρομέα που τερμάτισε στο Καλλιμάρμαρο, απένειμε το βραβείο ο Ν. Χαρδαλιάς

Σημειώνεται οτι στον φετινό, 42ο Μαραθώνιο υπήρξε νέο ρεκόρ συμμετοχών, με περισσότερους από 75.000 δρομείς από 120 χώρες του κόσμου, εκ των οποίων οι 24.000 στην Αυθεντική Διαδρομή των 42.195 μέτρων από τον Μαραθώνα στο Καλλιμάρμαρο.

Το βράδυ της Παρασκευής (7 Νοεμβρίου), η Περιφέρεια Αττικής τιμήθηκε με το βραβείο «Marathon Awards», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Authentic Talks» που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την έναρξη 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Το βραβείο παρέλαβε ο ίδιος ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς από τον Α' αντιπρόεδρο του ΣΕΓΑΣ και πρώην χρυσό ολυμπιονίκη Κώστα Κεντέρη.

Ο κ. Χαρδαλιάς κατά την παραλαβή του βραβείου δήλωσε τη δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής να συνεχίσει να στηρίζει με συνέπεια κάθε πρωτοβουλία που προάγει τον αθλητισμό, την ευγενή άμιλλα και την ανθρώπινη υπέρβαση και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ακράδαντα πως η Αττική μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις υπόλοιπες μητροπόλεις που φιλοξενούν τους Major Μαραθωνίους του κόσμου.

Με το ιστορικό της βάρος, τη μοναδικότητα της διαδρομής και τις διαρκώς βελτιούμενες υποδομές της, αποτελεί σημείο αναφοράς για το διεθνές δρομικό κίνημα. Βρισκόμαστε, άλλωστε, σε ανοιχτό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να χτίσουμε βήμα - βήμα μια κοινή προοπτική για το μέλλον του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Μαραθωνίου που ενέπνευσε όλο τον κόσμο».

Τη συμβολή της Περιφέρειας στη διεξαγωγή του Μαραθωνίου εξήρε και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, η οποία ευχαρίστησε θερμά για τη διαχρονική συμβολή της σε ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα που διεξάγονται σε ετήσια βάση στη χώρα μας.

Νωρίτερα ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς κατά την επίσκεψη στην έκθεση ΟΠΑΠ MARATHON EXPO 2025 ( στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου), ξεναγήθηκε από τον γενικό διευθυντή της έκθεσης Βαγγέλη Χαραλάμπους και συνομίλησε με δεκάδες εκθέτες και επισκέπτες.