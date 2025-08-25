Ν. Χαρδαλιάς: Επενδύουμε στο μέλλον της Αττικής με ένα νέο, σύγχρονο σχολικό συγκρότημα για το 7ο Γυμνάσιο Πειραιά

Με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών στην περιοχή του Πειραιά, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε την Πράξη ένταξης, για την ανέγερση του νέου 7ου Γυμνασίου Πειραιά, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021 – 2027. Δικαιούχος του έργου, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.940.000 ευρώ, θα είναι οι «Κτιριακές Υποδομές» Α.Ε. ο κατασκευαστικός φορέας δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου.

Το σχολικό συγκρότημα θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 1.286 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μήλου, Αιγάλεω και Σαλαμίνος, στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιά — μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες για ποιοτικές εκπαιδευτικές υποδομές.

Το νέο 7ο Γυμνάσιο Πειραιά θα είναι εννεαθέσιο και θα αναπτυχθεί σε πέντε επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, Α’, Β’ και Γ’ όροφος), προσφέροντας σύγχρονες και λειτουργικές αίθουσες διδασκαλίας καθώς και εξειδικευμένους χώρους, όπως εργαστήριο τεχνολογίας σχεδίου, εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα καλλιτεχνικών, βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο και αίθουσα εκδηλώσεων. Οι διοικητικοί χώροι του σχολείου σχεδιάζονται έτσι ώστε να διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ένα από τα βασικά σημεία του έργου αποτελεί η ένταξη υποδομών πλήρους προσβασιμότητας για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), με ειδικές ράμπες και υποδομές που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και άνεσης για όλους τους μαθητές και το προσωπικό.

Ο περιβάλλων χώρος του σχολείου θα διαμορφωθεί με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και φιλόξενου περιβάλλοντος. Θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, καθιστικά, κερκίδες για τους μαθητές και τους επισκέπτες, καθώς και γήπεδο μπάσκετ 3x3 για αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Με τη συνολική χωρητικότητα για 270 μαθητές, το νέο σχολείο φιλοδοξεί να καλύψει τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει οριστεί από τις 26 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, γεγονός που διασφαλίζει την προσεκτική και ολοκληρωμένη κατασκευή των υποδομών. Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Περιφέρειας για προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ενίσχυση των υποδομών που αφορούν την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνικοοικονομική ένταξη.

Όπως δηλώνει ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς:

«Η υπογραφή της εν λόγω Πράξης αποτελεί για εμάς υπέρτατη προτεραιότητα για τη δημιουργία της Αττικής του αύριο. Και αυτό γιατί, η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί επένδυση στον πυρήνα της κοινωνίας μας — στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές, που θα κληρονομήσουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον της πατρίδας μας.

Με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού προς κάθε μαθητή σχολικού συγκροτήματος, στοχεύουμε όχι μόνο στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και στη δημιουργία ενός χώρου που θα προάγει τη μάθηση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Η παράλληλη μέριμνα για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στο κτηριακό συγκρότημα και η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και ελκυστικού περιβάλλοντος, υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας για ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους, ανεξαιρέτως.

Συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να υλοποιήσουμε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και ενισχύουν το αναπτυξιακό προφίλ του Λεκανοπεδίου. Ανυπομονούμε να δούμε το νέο 7ο Γυμνάσιο Πειραιά να «ζωντανεύει» και να λειτουργεί ως φάρος γνώσης και πολιτισμού, όπου κάθε μαθητής θα αισθάνεται περήφανος και έτοιμος να χτίσει το μέλλον του».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ανέφερε ότι:

«Η ανέγερση του νέου 7ου Γυμνασίου Πειραιά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την πόλη μας και για την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι ένα έργο που φέρνει τον Πειραιά πιο κοντά σε σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά σχολεία, τα οποία θα προσφέρουν στους μαθητές και τις μαθήτριες ένα περιβάλλον κατάλληλο για μάθηση, δημιουργικότητα και συνεργασία.

Το νέο 7ο Γυμνάσιο δεν θα είναι μόνο ένα σχολείο· θα γίνει φάρος γνώσης και ανοιχτός χώρος για όλους, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και πλήρη προσβασιμότητα για τα Άτομα με Αναπηρία. Επιπλέον θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Ε' Δημοτική Κοινότητα και θα δώσει νέα πνοή στην εκπαιδευτική ζωή του Πειραιά.

Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής συνεχίζεται ώστε σε λίγα χρόνια να μην υπάρχει ούτε ένα σχολείο που να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και των παιδιών μας. Διεκδικούμε ακόμα τέσσερα νέα σχολεία στον Δήμο Πειραιά και πιστεύω ότι μετά την επέκταση του Μουσικού Σχολείου η οποία δημοπρατείται το επόμενο δίμηνο και την ανέγερση του 7ου Γυμνασίου θα έχουμε και άλλα ευχάριστα νέα το συντομότερο.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά και στην Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου για την έμπρακτη στήριξη και τη στενή συνεργασία, όπως και την Διοίκηση της ΚΤ.ΥΠ. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών γιατί το μέλλον της πόλης μας χτίζεται μέσα από τα σχολεία και τα παιδιά της».