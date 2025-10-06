Αναβαθμίσεις σε πάρκα και σχολεία Δάφνης - Υμηττού

Αυτοψία σε έργα υποδομής που δρομολογεί και χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής από ιδίους πόρους στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ σύσκεψη με τον δήμαρχο Νίκο Τσιλίφη συζήτησαν για τα υπό εξέλιξη έργα.

Στο πλαίσιο αυτό οι δύο άνδρες επισκέφθηκαν:

Το πάρκο Πέτρου και Παύλου στη Δάφνη, το οποίο θα αναβαθμιστεί σε έναν νέο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής για την πόλη, ενώ αναμένεται να προστεθεί στο σύνολο των 281 που έχουν ήδη δρομολογηθεί σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Το παλαιό κτίριο του παιδικού σταθμού Δάφνης (πρώην ΠΙΚΠΑ), όπου θα προχωρήσει άμεσα η ριζική ανακαίνιση και μετατροπή του σε πρότυπο βρεφονηπιακό σταθμό, δυναμικότητας άνω των 80 θέσεων (31 βρέφη - 50 νήπια).

Νωρίτερα, στο δημαρχείο συζητήθηκε η πορεία των εξής έργων:

1. Η αναβάθμιση αθλητικών χώρων στα σχολεία, με ανανέωση των εγκαταστάσεών τους και σύγχρονα δάπεδα για σχολικές μονάδες:

Στον Υμηττό, στα σχολικά συγκροτήματα επί των οδών: Προύσσης (4ο Δημοτικό, 1ο Νηπιαγωγείο, 1ο Γυμνάσιο, 1ο ΓΕΛ), Ιονίων Νήσων (3ο Δημοτικό, 3ο ΓΕΛ - 3ο Γυμνάσιο, Δορυλαίου (1ο Δημοτικό, 2ο Δημοτικό).

Στη Δάφνη, στα σχολεία 2ο ΓΕΛ & 1ο ΕΠΑΛ, 5ο Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο, 3ο ΓΕΛ, 1ο , 2ο , 4ο ,7ο ,8ο ,9ο , Δημοτικό και 4ο Γυμνάσιο. )

2. Η δυνατότητα ένταξης στον προγραμματισμό έργων ανάπλασης, πρασίνου και αναψυχής των αλσών Άρη Αλεξάνδρου και λόφου Καβάλας.

3. Η αισθητική αναβάθμιση, ανάπλαση και ενίσχυση πρασίνου της περιοχής του Θεάτρου Βράχων - λόφου Κουταλά.

4. Παρεμβάσεις σε 12 σημεία της πόλης, με στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό δημοσίων υποδομών.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, σε δηλώσεις του εξέφρασε την χαρά του που επισκέπτεται τις γειτονιές όπου μεγάλωσε. «Στη Δάφνη και περισσότερο στον Υμηττό, στον Βύρωνα και τις γύρω περιοχές, παίζαμε από παιδιά, περπατήσαμε και μεγαλώσαμε. Είναι γειτονιές που μας συνδέσουν ισχυροί δεσμοί και κοινοί προβληματισμοί» είπε, επισημαίνοντας ότι «στόχος μας είναι, στο τέλος κάθε διαδρομής, να μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών».

Παρατήρησε ότι προτεραιότητα αποτελεί η παράδοση έργων που αλλάζουν πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων, «με σεβασμό πάντα στα χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Σήμερα, η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί συνολικά 281 μεγάλα έργα σε όλο το λεκανοπέδιο, μέσω έξι τεχνικών υπηρεσιών, χωρίς να μένει πίσω καμία παρέμβαση».

Ο κ. Χαρδαλιάς επέμεινε στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων περαίωσης, ώστε να παραδίδονται προς χρήση, σημειώνοντας: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας παρέχει πολύτιμους πόρους ώστε να τα υλοποιήσουμε, όμως το βασικό που απαιτεί - και που εγγυόμαστε - είναι η διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και συντήρησής τους. Επενδύουμε σε υποδομές με αντοχή στον χρόνο, που σέβονται το περιβάλλον, υπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής».

Τέλος, ο δήμαρχος Νίκος Τσιλίφης, αναφερόμενος στην κοινή πορεία με τον περιφερειάρχη, τόνισε ότι σήμερα «εντείνουμε την εποικοδομητική συνεργασία μαζί του, μέσω έργων που δίνουν προστιθέμενη αξία στις γειτονιές και στις ζωές των δημοτών μας».