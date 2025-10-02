Ν. Δένδιας για Π. Ρούτσι: Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα αλλά δεν μπορώ να δεχτώ πως είμαι υπεύθυνος γι' αυτό

«Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα αλλά δεν μπορώ να δεχτώ πως είμαι υπεύθυνος γι' αυτό», σχολίασε για τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Θα είχαμε ευθύνη γι αυτό, αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη. Αν υπέγραφε το υπουργικό συμβούλιο θα είχαμε όλοι ευθύνη, αν υπέγραφε ένας υπουργός επί της συλλογικής ευθύνης της κυβέρνησης θα είχαμε όλοι ευθύνη.

Αλλά αυτή είναι πράξη της Δικαιοσύνης. Λυπούμαι, αλλά διατύπωσα απολύτως τη θέση μου. Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι είμαι υπεύθυνος γι αυτό», τόνισε από το βήμα της Βουλής.

«Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός, ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για τον θάνατο του παιδιού του», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Άμυνας.

«Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης», συνέχισε για να ξεκαθαρίσει πως «νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ, οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε, μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση».

Καταλήγοντας, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, ούτως ή άλλως βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος, το δράμα το οποίο ζει».