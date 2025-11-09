Ν. Δένδιας: Εικόνες από το μέλλον, το παρόν και την ιστορία της Πολεμικής μας Αεροπορίας στον Φλοίσβο (pics)

«Εικόνες από το μέλλον, το παρόν και την ιστορία της Πολεμικής μας Αεροπορίας, στην αεροπορική επίδειξη, στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στον Φλοίσβο του Παλαιού Φαλήρου».

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε τις εξαιρετικές ικανότητες των πιλότων μας, αλλά και να δούμε την πτήση F35 στον ουρανό του Σαρωνικού, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως δικτυοκεντρική πλατφόρμα» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

F-35, Rafale και F-16 «έσκισαν» τον ουρανό και μάγεψαν μικρούς και μεγάλους στον Φλοίσβο

Νωρίτερα, εντυπωσίασαν μικρούς και μεγάλους οι αεροπορικές διελεύσεις των μαχητικών που πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στην παραλία του Φλοίσβου, στο Παλαιό Φάληρο.

Η αεροπορική επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, μαζί με πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί κατά μήκος της παραλίας.

Το βλέμμα των πολιτών τράβηξαν οι εντυπωσιακοί ελιγμοί των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και οι διελεύσεις των ιστορικών και πολιτικών αεροσκαφών.

Στην επίδειξη συμμετείχαν:

Αεροσκάφος F-35 της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας (ITAF)

Αεροσκάφη Rafale της 332 Μοίρας (114ΠΜ)

Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

Το ιστορικό αεροσκάφος Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το T-6 HARVARD

Αεροσκάφη των εταιρειών «Sky Express» και «Aegean Airlines»

