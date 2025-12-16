Μείωση φόρων, αύξηση εισοδημάτων: Το πραγματικό αποτύπωμα του Προϋπολογισμού 2026

Τις επόμενες ημέρες η Βουλή καλείται να ψηφίσει τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2026. Πρόκειται για μια κορυφαία θεσμική διαδικασία, αλλά και για μια στιγμή που αποτυπώνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση της χώρας: Αν συνεχίζουμε με σταθερότητα, σοβαρότητα και αναπτυξιακή προοπτική ή αν επιστρέφουμε σε συνταγές που δοκιμάστηκαν και οδήγησαν σε αδιέξοδα.

Ο υπό συζήτηση Προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την εποχή της δημοσιονομικής περιπέτειας και χτίζει σταθερά μια οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική και πιο δίκαιη κοινωνικά. Δεν είναι ένας Προϋπολογισμός «λογιστικής τακτοποίησης». Είναι ένα σχέδιο που συνδέει την ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση της μεσαίας τάξης.

Αποκτά, μάλιστα, ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς βλέπουμε ότι οι άλλοτε δυνατές οικονομίες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, δοκιμάζονται. Σε μια Ευρώπη που επιβραδύνει, η Ελλάδα παραμένει στις πρωταγωνίστριες χώρες ανάπτυξης. Κάτι που δεν ήταν αυτονόητο. Είναι αποτέλεσμα συνετών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που εφάρμοσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία 6 χρόνια.

Η βασική είδηση του νέου Προϋπολογισμού είναι ότι η κυβέρνηση μειώνει κι άλλο τους φόρους. Στην πράξη, η νέα φορολογική μεταρρύθμιση ρίχνει σημαντικά τους φόρους για όσους έχουν μεσαία εισοδήματα. Ιδιαίτερα για τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους έως 30 ετών, οι αλλαγές είναι ακόμη πιο στοχευμένες: Θα πληρώνουν λιγότερο φόρο και θα έχουν πιο δίκαιη φορολογική μεταχείριση, ώστε να στηρίζεται στην πράξη η καθημερινότητα και η προσπάθειά τους να χτίσουν τη ζωή τους. Συνολικά, πάνω από πέντε εκατομμύρια νοικοκυριά θα ωφεληθούν από παρεμβάσεις ύψους 3,2 δισ. ευρώ από το 2026 και μετά.

Παράλληλα, ο Προϋπολογισμός δεν μένει μόνο στη μείωση των φόρων. Από τον Απρίλιο του 2026 αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, ενώ ανεβαίνουν και οι καθαρές αποδοχές των εργαζομένων, όπως και οι συντάξεις. Όλα αυτά στοχεύουν στο πιο βασικό: να δυναμώσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή αυτά που πραγματικά έχει ένας πολίτης για να ζήσει.

Με λίγα λόγια, ο νέος Προϋπολογισμός συνεχίζει μια σταθερή πορεία με έναν ξεκάθαρο στόχο: να μειώνονται συνεχώς οι φόροι και να μένουν περισσότερα χρήματα στα χέρια των πολιτών, ειδικά των νέων και των οικογενειών που σηκώνουν το μεγάλο βάρος της καθημερινότητας.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μεγάλες προκλήσεις: ενεργειακές, γεωπολιτικές, δημογραφικές. Ο προϋπολογισμός που ψηφίζεται αυτές τις ημέρες αποτελεί μια ρεαλιστική και υπεύθυνη απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις. Δεν υπόσχεται τα πάντα σε όλους. Προσφέρει, όμως, αυτό που χρειάζεται μια χώρα για να προχωρήσει: σταθερότητα, προοπτική και εμπιστοσύνη.

Η συζήτηση στη Βουλή θα αναδείξει διαφορές ιδεολογικές και πολιτικές. Όμως η ουσία είναι μία: η Ελλάδα δεν πρέπει να γυρίσει πίσω. Πρέπει να συνεχίσει να χτίζει πάνω σε όσα έχει κερδίσει, με σοβαρότητα, συνέπεια και σχέδιο.

*Ο Νίκος Παπουτσής είναι Οικονομολόγος με Mεταπτυχιακές Σπουδές στο Hλεκτρονικό Επιχειρείν και τη Διαχείριση Στελεχών Οργανισμών & Επιχειρήσεων και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας