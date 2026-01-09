Μ. Καρυστιανού: Δεν θα ανακοινώσω το κόμμα στην επέτειο των Τεμπών (vid)

Η Μαρία Καρυστιανού διευκρίνισε ότι δεν σκοπεύει να ανακοινώσει την ίδρυση κάποιου κόμματος στην επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

«Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό», σχολίασε χαρακτηριστικά εκφράζοντας την ενόχλησή της για τα σχετικά δημοσιεύματα.

«Ομοβροντία» επικρίσεων κατά Καρυστιανού από μέλη του συλλόγου για τα Τέμπη

Σημειώνεται ότι αντιδράσεις από μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών έχει προκαλέσει η απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, με την ίδια να βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο σφοδρών επικρίσεων.

Ήδη, αρκετά από τα μέλη του Συλλόγου ζητούν την άμεση παραίτηση της κυρίας Καρυστιανού από τη θέση της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, θεωρώντας ότι η ίδια χρησιμοποίησε ως όχημα τον συγκεκριμένο σύλλογο, για να κάνει πολιτική καριέρα.

Π. Ρούτσι: Δεν έδωσα αγώνα για να μπω σε κόμμα, η Καρυστιανού να παραιτηθεί

Χαρακτηριστικά ήταν τα όσα είπε το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1 ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κάλεσε τη Μ. Καρυστιανού να παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών.

«Τον αγώνα που έδωσα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα αλλά για το παιδί μου να βρω την αλήθεια. Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε σχέση με κόμματα και χρώματα. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο καθένας είναι δικαίωμά του, όπως η κυρία Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εφόσον δήλωσε ότι το πάει για κόμμα καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο», δήλωσε ο κ. Ρούτσι

Στο ερώτημα, δε, αν η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε ότι «πρέπει να γίνει έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της».

Παράλληλα, τόνισε ότι «νομίζω ότι δεν με εκπροσωπεί το κόμμα της», ενώ υπογράμμισε ότι δεν έχει δεχθεί πρόταση από την Καρυστιανού για να συμμετέχει στο κόμμα της. Αποκάλυψε, ωστόσο, ότι «έχω δεχτεί πρόταση από άλλα κόμματα, από άλλα άτομα, αλλά τίποτε δεν με εκπροσωπεί εμένα προσωπικά».

Στην ερώτηση, τέλος, τι θα έλεγε στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε «θα της έλεγα να κάνει αυτό που εκείνη νομίζει σωστό, δεν μπορώ να της πω να το κάνει ή να μην το κάνει».

Κωνσταντινίδης: Η Καρυστιανού καπηλεύεται την ιστορία των Τεμπών

Εξίσου επικριτικός για τη Μαρία Καρυστιανού, την οποία κατηγόρησε ότι «καπηλεύεται την ιστορία των Τεμπών» εμφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο οποίος ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Ο ίδιος καταλόγισε «μυστικοπάθεια» στην κυρία Καρυστιανού, εξηγώντας ότι ο λόγος για τον οποίο αποχώρησε από τον σύλλογο ήταν γιατί «η Μαρία Καρυστιανού ήθελε μόνο γονείς στον σύλλογο, απέκλειε το δικαίωμα από παιδιά, αδέρφια, παππούδες και τραυματίες να διεκδικήσουν τη δίκαιωσή τους». «Η μυστικοπάθεια της Καρυστιανού ήταν η αιτία που δεν συνέχισα με τον σύλλογο, ο τρόπος που λειτουργούσε απέκλειε πολλούς συγγενείς» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1.

«Η κυρία Καρυστιανού θεωρεί ότι έχει αναλάβει προσωπικά το φορτίο να αποδώσει δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών, αλλά και για το σύνολο των συγγενών και αυτό είναι καταγεγραμμένο σε όσα κάνει, αλλά δεν έχει την αποκλειστικότητα για το έγκλημα που συνέβη» πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος στην τραγωδία στα Τέμπη έχασε τη σύζυγό του.

Είπε, επίσης, ότι «αν θέλουν να λειτουργήσουν συλλογικά, θα είμαι παρών για να υπηρετήσω τα Τέμπη και όχι κάποιο πρόσωπο», συμπληρώνοντας πως «όχι, δεν θα πήγαινα στο κόμμα της, όσο δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια γύρω από αυτό».

Καραχάλιος για Καρυστιανού: Την εποχή που έλεγε ότι δεν κάνει κόμμα, μοίραζε υπουργιλίκια - Είχε προσεγγίσει και τον Ράμμο (vid)

Παράλληλα, ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις σχετικά με τις διεργασίες της Μαρίας Καρυστιανού το περασμένο χρονικό διάστημα για τη δημιουργία νέου κόμματος, όταν η ίδια διέψευδε το ότι πρόκειται να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

«Την εποχή που έλεγε ότι δεν κάνει κόμμα, είχε κάνει ήδη πρόγραμμα, είχε κάνει συσκέψεις και Skype με 20 επιστήμονες, παρέδωσαν το πρόγραμμα και μετά έκανε ghosting, εξαφανίστηκε», υποστήριξε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.

Όπως ανέφερε, «στρατολογούσε ανθρώπους και τους μοίραζε βουλευτιλίκια και υπουργιλίκια». Πάντως, αρνήθηκε να αποκαλύψει ονόματα, όμως αναφέρθηκε στον καθηγητή Φαρμακολογίας Δημήτρη Κούβελα, στον οποίο ανέθεσε να φτιάξει πρόγραμμα. Επίσης, υποστήριξε ότι απευθύνθηκε ακόμη και σε τραγουδιστές της πίστας.

«Η κυρία Καρυστιανού, λοιπόν, γύρναγε ανά την Ελλάδα, και θα βρείτε πάρα πολλούς σοβαρούς ανθρώπους, τους οποίους προσέγγιζε, με την αίγλη και το φωτοστέφανο των Τεμπών, τους γοήτευε, χωρίς όμως να τους εξηγεί ότι κανένας γονέας δεν είναι μαζί της, χωρίς να τους εξηγεί ότι θα κάνει μήνυση στην Κοβέσι», είπε.

Παράλληλα, ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε ότι η συνεργασία της Μαρίας Καρυστιανού με τον Νικόλα Φαραντούρη ξεκίνησε πριν την εκλογή του στην Ευρωβουλή. «Είχε έρθει σε συνεργασία με τον Νίκο τον Φαραντούρη, πολύ πριν πάει στις Βρυξέλλες, και τον έχει παγιδεύσει αυτή τη στιγμή», ανέφερε. «Τον Αρβανίτη τον έκανε πέρα για να πάρει το νέο μοντέλο που λέγεται Φαραντούρης. Ο Αρβανίτης την πρωτοκάλεσε (σ.σ. στις Βρυξέλλες), τον Αρβανίτη πρωτοχρησιμοποίησε».

Ο επικοινωνιολόγος αποκάλυψε ότι την περίοδο της συνεργασίας τους, ο ίδιος πρότεινε στην κυρία Καρυστιανού τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο για τη θέση του επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος, ακόμα και για επίτιμο πρόεδρο του κόμματος.

«Ο σχεδιασμός ήταν να μην είναι μόνο το κόμμα των Τεμπών, αλλά να είναι το κόμμα του Ματιού, να είναι το κόμμα της Μάνδρας, να είναι το κόμμα των υποκλοπών και σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Ράμμος είχε υψηλό συμβολισμό», εξήγησε.

«Η κυρία Καρυστιανού, όπως είδατε, τον πήρε τηλέφωνο, τον κάλεσε στις Βρυξέλλες, άσχετα αν ο άνθρωπος τελικά μάλλον βρήκε μία πρόφαση και δεν πήγε, και πήγε να τον εμπλέξει στο νέο σχήμα», είπε.

Πλακιάς κατά Αρβανίτη: Πήγες με την Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο για να εκμεταλλευτείς τη δημοφιλία της και να μαζέψεις ψήφους

Την ίδια στιγμή, κατά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανβίτη, τάχθηκε ο Νίκος Πλακιάς, με αφορμή την Μαρία Καρυστιανού και το σχόλιό του για την παρουσία της στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στο Action24, απάντησε σε σχετική ερώτηση για τη στήριξη που έχει δείξει στην Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας: «Δεν στήριξα την κυρία Καρυστιανού, στήριξα τον σύλλογο των Τεμπών και την ιστορία της αλήθειας για τους 57 που χάθηκαν από έγκλημα. Εγώ την πήγα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι ακριβής. Τον σύλλογο στηρίξαμε. Η Καρυστιανού είναι η πρόεδρος».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε πως ο Κώστας Αρβανίτης πήγε μαζί με την Μαρία Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι για να στηρίξει τον σύλλογο των Τεμπών, αλλά για να μαζέψει ψήφους εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία της.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

Παρακολούθησα την συνέντευξη του @kostarvanitis στο @action24tv στους δημοσιογράφους @grigoriadis_gio και @dorakoi1 και έκπληκτος άκουσα στην ερώτηση που του κάνανε για την σχέση του με την @mkaristianou και τις επισκέψεις που κάνανε μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο τον προηγούμενο χρόνο… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 8, 2026

«Παρακολούθησα την συνέντευξη του Κώστα Αρβανίτη στο action24tv στους δημοσιογράφους Γ. Γρηγοριάδη και Δώρα Κουτροκόη και έκπληκτος άκουσα στην ερώτηση που του κάνανε για την σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού και τις επισκέψεις που κάνανε μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο τον προηγούμενο χρόνο να απαντά: Ότι δεν πήγε για την Καρυστιανού, αλλά για τον σύλλογο και για τα ΤΕΜΠΗ και θα συνεχίσει να το κάνει.

Όχι κύριε Αρβανίτη δεν πήγες για κανένα συγγενή και για κανένα ΤΕΜΠΗ.

Πήγες μαζί με την Καρυστιανού μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτείς την δημοφιλία της και να μαζέψεις ψήφους για το κόμμα σου και για τον εαυτό σου.

Η ζημιά που κάνατε με αυτές τις κινήσεις σας κύριε Αρβανίτη όλο αυτό το διάστημα είναι ανυπολόγιστη.

Να γνωρίζετε ότι στην πιθανή αθώωση του Καραμανλή έχετε μεγάλο μερίδιο και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που συνέβαλαν για αυτές τις κινήσεις.

Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν αναφέρατε και την επικοινωνία που είχατε με άλλους συγγενείς και τους ενημερώνατε ότι τότε στην αρχή θα πηγαίνατε με την Καρυστιανου και μετά στα δύσκολα θα πηγαίνατε με εκείνους;

Ακόμα περιμένουν. Βλέπετε εκείνοι δεν είχαν την δημοφιλία της κυρίας Καρυστιανού. Κρίμα ειλικρινά ΚΡΙΜΑ για εσάς».