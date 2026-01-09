Κωνσταντινίδης: Η Καρυστιανού καπηλεύεται την ιστορία των Τεμπών, δεν θα πήγαινα στο κόμμα της

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο οποίος ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για τη Μαρία Καρυστιανου, καθώς την κατηγόρησε ότι «καπηλεύεται την ιστορία των Τεμπών».

Ο ίδιος, μιλώντας την Παρασκευή στον ΑΝΤ1, καταλόγισε «μυστικοπάθεια» στην κυρία Καρυστιανού, εξηγώντας ότι ο λόγος για τον οποίο αποχώρησε από τον σύλλογο ήταν γιατί «η Μαρία Καρυστιανού ήθελε μόνο γονείς στον σύλλογο, απέκλειε το δικαίωμα από παιδιά, αδέρφια, παππούδες και τραυματίες να διεκδικήσουν τη δίκαιωσή τους». «Η μυστικοπάθεια της Καρυστιανού ήταν η αιτία που δεν συνέχισα με τον σύλλογο, ο τρόπος που λειτουργούσε απέκλειε πολλούς συγγενείς», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1.

«Η κυρία Καρυστιανού θεωρεί ότι έχει αναλάβει προσωπικά το φορτίο να αποδώσει δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών, αλλά και για το σύνολο των συγγενών και αυτό είναι καταγεγραμμένο σε όσα κάνει, αλλά δεν έχει την αποκλειστικότητα για το έγκλημα που συνέβη», πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος στην τραγωδία στα Τέμπη έχασε τη σύζυγό του.

Είπε, επίσης, ότι «αν θέλουν να λειτουργήσουν συλλογικά, θα είμαι παρών για να υπηρετήσω τα Τέμπη και όχι κάποιο πρόσωπο», συμπληρώνοντας πως «όχι, δεν θα πήγαινα στο κόμμα της, όσο δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια γύρω από αυτό».