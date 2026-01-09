Π. Ρούτσι: Δεν έδωσα αγώνα για να μπω σε κόμμα, η Καρυστιανού να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη

Αποστάσεις από τη Μαρία Καρυστιανού και την πρόθεσή της να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος πήρε ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος την κάλεσε να παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1 είπε ότι «τον αγώνα που έδωσα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα αλλά για το παιδί μου να βρω την αλήθεια. Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε σχέση με κόμματα και χρώματα. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο καθένας είναι δικαίωμά του, όπως η κυρία Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εφόσον δήλωσε ότι το πάει για κόμμα καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο».

Στο ερώτημα, δε, αν η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε ότι «πρέπει να γίνει έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της».

Παράλληλα, τόνισε ότι «νομίζω ότι δεν με εκπροσωπεί το κόμμα της», ενώ υπογράμμισε ότι δεν έχει δεχθεί πρόταση από την Καρυστιανού για να συμμετέχει στο κόμμα της. Αποκάλυψε, ωστόσο, ότι «έχω δεχτεί πρόταση από άλλα κόμματα, από άλλα άτομα, αλλά τίποτε δεν με εκπροσωπεί εμένα προσωπικά».

Στην ερώτηση, τέλος, τι θα έλεγε στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε «θα της έλεγα να κάνει αυτό που εκείνη νομίζει σωστό, δεν μπορώ να της πω να το κάνει ή να μην το κάνει».

