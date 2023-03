Μάνφρεντ Βέμπερ: Οι σκέψεις μας είναι με τον ελληνικό λαό

«Κουράγιο» γράφει στα ελληνικά ο επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ στο μήνυμά του για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του σημειώνει: «Βαθιά θλίψη από το φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή της θλίψης. Κουράγιο».

Deeply saddened by the horrible train crash in Greece. My heartfelt condolences to the families of the victims. Wishing a quick recovery to the injured. Our thoughts are with the people of Greece in this moment of sorrow. Κουράγιo. #Τεμπη