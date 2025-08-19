«Εξαφανίζονται» οι εταιρείες που χρηματοδοτούνται μέσω crowdfunding

Φανταστείτε ότι επενδύετε 500 δολάρια για να βοηθήσετε μια νεοφυή επιχείρηση να ξεκινήσει μέσω επενδυτικού crowdfunding. Η παρουσίαση είναι εντυπωσιακή, η πλατφόρμα φαίνεται αξιόπιστη και η εταιρεία συγκεντρώνει γρήγορα το απαιτούμενο ποσό από εκατοντάδες ανθρώπους σαν κι εσάς. Έπειτα – σιωπή. Καμία ενημέρωση, καμία οικονομική κατάσταση, ούτε καν ένα ευχαριστώ.

Έχετε «εξαφανιστεί» – όχι από έναν φίλο, αλλά από μια εταιρεία που βοηθήσατε να χρηματοδοτηθεί.

Και αυτό δεν είναι απλώς μια άτυχη ιστορία. Συμβαίνει σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ενώ μπορεί να παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία, υπάρχει ελάχιστη επιβολή – και σχεδόν καμία συνέπεια.

Χάρη σε έναν νόμο του 2012, οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να αντλούν έως και 5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από το ευρύ κοινό μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπως η Wefunder ή η StartEngine. Ο νόμος είχε στόχο να «εκδημοκρατίσει» τις επενδύσεις και να δώσει τη δυνατότητα σε απλούς ανθρώπους, όχι μόνο στους πλούσιους, να στηρίζουν υποσχόμενες νέες εταιρείες.

Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: Οι εταιρείες που συγκεντρώνουν χρήματα με αυτόν τον τρόπο υποχρεούνται να καταθέτουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και να τη δημοσιοποιούν. Η έκθεση αυτή, που προορίζεται να δείξει αν η επιχείρηση σημειώνει πρόοδο και πώς χρησιμοποιεί τα χρήματα των επενδυτών, αποτελεί θεμέλιο λίθο της λογοδοσίας του συστήματος.

Ως καθηγητής επιχειρηματικού δικαίου, έχω γράψει το βιβλίο για το επενδυτικό crowdfunding. Και στην πρόσφατη έρευνά μου διαπίστωσα ότι η πλειονότητα των εταιρειών που αντλούν κεφάλαια μέσω αυτού απλώς αγνοούν αυτόν τον κανόνα. Συγκεντρώνουν τα χρήματα και μετά σωπαίνουν, αφήνοντας τους επενδυτές στο σκοτάδι.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, υποψιάζομαι ότι η σιωπή τους δεν είναι μέρος κάποιας περίτεχνης απάτης. Πιο πιθανό είναι ότι οι ιδρυτές δεν συνειδητοποίησαν ποτέ ότι όφειλαν να καταθέσουν την έκθεση, το ξέχασαν μέσα στο χάος της λειτουργίας μιας νεαρής επιχείρησης ή έκλεισαν εντελώς. Όμως, είτε πρόκειται για αθώα αμέλεια είτε για εσκεμμένη αποφυγή, το αποτέλεσμα για τους επενδυτές είναι το ίδιο: καμία ενημέρωση, καμία λογοδοσία.

Ένα τέτοιο «εξαφανιστικό κόλπο» θα ήταν αδιανόητο για δημόσιες εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Στον κόσμο όμως του επενδυτικού crowdfunding, η περιορισμένη εποπτεία σημαίνει ότι η σιωπή –όποια κι αν είναι η αιτία– είναι πολύ εύκολη.

Δεν πρόκειται μόνο για 1 ή 2 θύματα

Όταν οι νεοφυείς επιχειρήσεις «εξαφανίζονται», δεν εγκαταλείπουν απλώς τους επενδυτές τους – υπονομεύουν ολόκληρο το μοντέλο του crowdfunding.

Το επενδυτικό crowdfunding είχε σκοπό να αποτελέσει έναν προσιτό και διαφανή τρόπο στήριξης της καινοτομίας. Όμως, όταν οι εταιρείες αγνοούν όσους τις χρηματοδότησαν, η σχέση αρχίζει να μοιάζει λιγότερο με επένδυση και περισσότερο με δωρεά.

Δεν είναι απλώς ανήθικο – είναι παράνομο. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαιτεί τουλάχιστον μία ετήσια ενημέρωση. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η επιβολή του νόμου είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Ανησυχώντας, ορισμένοι γενικοί εισαγγελείς πολιτειών έχουν ενθαρρύνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) να εντείνει τις ενέργειες επιβολής. Θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει· στην πράξη όμως είναι μη ρεαλιστικό, δεδομένων των περιορισμένων πόρων και της ευρείας αποστολής της SEC.

Αν δεν αλλάξει κάτι, το πείραμα του crowdfunding κινδυνεύει να καταρρεύσει υπό το βάρος της δυσπιστίας.

Τα κίνητρα αποδίδουν − ας τα αξιοποιήσουμε

Ευτυχώς, υπάρχει μια λύση χαμηλού κόστους.

Προτείνω οι πλατφόρμες crowdfunding να παρακρατούν το 1% του κεφαλαίου που συγκεντρώνεται, έως ότου η εταιρεία καταθέσει την πρώτη της υποχρεωτική έκθεση. Αν συμμορφωθεί, λαμβάνει τα χρήματα. Αν όχι, δεν τα παίρνει.

Πρόκειται για ένα μικρό αλλά ισχυρό κίνητρο που θα μπορούσε να ωθήσει τις εταιρείες να κάνουν το σωστό, χωρίς να προσθέσει γραφειοκρατική πολυπλοκότητα.

Η ίδια αρχή χρησιμοποιείται στις συμφωνίες escrow, που είναι συνηθισμένες στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Για παράδειγμα, σε μια αγοραπωλησία κατοικίας, μέρος του ποσού τοποθετείται σε έναν ουδέτερο λογαριασμό escrow μέχρι ο πωλητής να εκπληρώσει συγκεκριμένους όρους. Μόνο τότε απελευθερώνεται το ποσό. Εφαρμόζοντας την ίδια λογική εδώ, ένα μικρό μέρος των εσόδων από crowdfunding θα παραμένει σε escrow μέχρι η εταιρεία να καταθέσει την πρώτη της ετήσια έκθεση. Χωρίς έκθεση, δεν απελευθερώνονται τα χρήματα.

Δυστυχώς, είναι απίθανο οι ίδιες οι πλατφόρμες crowdfunding να υιοθετήσουν αυτόν τον μηχανισμό εθελοντικά. Ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να προσελκύσουν εταιρείες, και οποιοσδήποτε κανόνας που δυσκολεύει έστω και ελάχιστα τη συγκέντρωση κεφαλαίων σε μια πλατφόρμα θα μπορούσε να στείλει τις startups σε μια ανταγωνιστική.

Ωστόσο, η SEC διαθέτει τη νομική εξουσία να επικαιροποιήσει τους κανονισμούς της, και η συγκεκριμένη αλλαγή θα ήταν εύκολο να εφαρμοστεί – χωρίς νέους νόμους, χωρίς μάχες στο Κογκρέσο, απλώς με λίγη ρυθμιστική βούληση. Έχω μάλιστα συντάξει έναν προτεινόμενο κανόνα, έτοιμο για υιοθέτηση από την SEC, και τον δημοσίευσα στο πρόσφατο άρθρο μου, Ghosting the Crowd.

Η ιδέα πίσω από το επενδυτικό crowdfunding παραμένει ισχυρή: να ανοίξει η πόρτα της επιχειρηματικότητας και της επένδυσης για όλους. Αλλά αν αυτή η πόρτα οδηγεί σε σιωπή και αθετημένες υποσχέσεις, η εμπιστοσύνη θα χαθεί – και μαζί της μια πολλά υποσχόμενη χρηματοοικονομική καινοτομία.

Μια μικρή τροποποίηση στους κανόνες θα μπορούσε να αποκαταστήσει αυτή την εμπιστοσύνη. Χωρίς αυτήν, οι επενδυτές θα συνεχίσουν να «εξαφανίζονται» – και ίσως η ίδια η αγορά τούς ανταποδώσει την εξαφάνιση.

*Ο Andrew A. Schwartz είναι καθηγητής στην Επιχειρηματική Νομοθεσία, Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόλντερ.Το άρθρο τους αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.