Συλλυπητήριο μήνυμα από το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για την τραγωδία στα Τέμπη

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για την τραγωδία στα Τέμπη. Όπως αναφέρεται στο μήνυμα, «πληροφορηθήκαμε με λύπη ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν χθες βράδυ, σε σύγκρουση τρένων στη γειτονική μας Ελλάδα».

Παράλληλα, το Υπουργείο εκφράζει τα συλλυπητήριά του «στους συγγενείς εκείνων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, καθώς και στους πολίτες και στην κυβέρνηση της Ελλάδας» και εύχεται «ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Press Release Regarding the Train Crash in Greece https://t.co/icqGQbvrhT pic.twitter.com/DQbqViNg2T