Τραγωδία στα Τέμπη: Τηλεφωνήματα Τσαβούσογλου και Έντι Ράμα σε Ν. Δένδια

Κύμα αλληλεγγύης για την τραγωδία που βύθισε τη χώρα μας σε τριήμερο πένθος από τους εκπροσώπους των ξένων κυβερνήσεων.

Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε τηλεφωνικά στον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Νίκο Δένδια, ο Τούρκος ομόλογος του Μελβούτ Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με το σχετικό tweet του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ο κ. Δένδιας τον ευχαρίστησε για την αλληλεγγύη του αυτήν τη δύσκολη στιγμή.

Σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Τσαβούσογλου αναφέρει ότι «ο τουρκικός λαός μοιράζεται τον πόνο του ελληνικού κράτους και λαού»

Yunanistan’da meydana gelen tren kazası nedeniyle mevkidaşım Dendias’ı arayarak taziye dileklerimizi ilettik. Yunan devletinin ve halkının acısını paylaşıyoruz.



Spoke w/@NikosDendias, FM of #Greece & extended our condolences for train crash near Larissa. We share their pain.🇹🇷🇬🇷