Μ. Συρεγγέλα σε Μαμουλάκη: Μάλλον ξεχάσατε τα ΜΑΤ που έδερναν τους συνταξιούχους επί ΣΥΡΙΖΑ (vid)

Με αφορμή τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας την Πέμπτη με τον προπηλακισμό του Άδωνι Γεωργιάδη και την επέμβαση των ΜΑΤ η κ. Μαρία Συρεγγέλα κατηγόρησε τον κ. Χάρη Μαμουλάκη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, για υποκρισία.

«Μάλλον ξεχάσατε τους συνταξιούχους που έδερναν τα ΜΑΤ επί ΣΥΡΙΖΑ», είπε η βουλευτής της ΝΔ προς τον κ. Μαμουλάκη, όταν ο τελευταίος διαμαρτυρήθηκε για την επέμβαση της Αστυνομίας.

«Μάλλον ο κ. Μαμουλάκης ξέχασε…», είπε αρχικά στον ΣΚΑΪ η κ. Συρεγγέλα με τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ να λέει «καταδικάσαμε απερίφραστα», και την βουλευτή ΝΔ να σημειώνει «αλλά και πάλι λέτε τι προηγήθηκε, και δεν πρέπει οι αστυνομικοί… μάλλον έχει ξεχάσει ο κ. Μαμουλάκης τους συνταξιούχους που έδερναν τα ΜΑΤ επί ΣΥΡΙΖΑ, τους έδερναν και τους απωθούσαν ανθρώπους κάποιας ηλικίας. Άρα και τότε είχε προηγηθεί κάτι για τον κ. Μαμουλάκη;»

Όταν ρωτήθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τι εννοεί, η κ. Συρεγγέλα είπε: «όταν είσαστε αντιπολίτευση έχετε άλλη επιχειρηματολογία και όταν είστε κυβέρνηση κάνετε τελείως διαφορετικά. Δεν είναι τα καλά και τα συμφέροντα… Επειδή, είπατε πως τα ΜΑΤ και οι αστυνομικοί πρέπει να είναι προσεκτικοί… να μην λέμε πράγματα που είναι διαφορετικά».