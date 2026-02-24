Μ. Λαζαρίδης για Δένδια: Εγώ αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός δεν θα έκανα αυτές τις δηλώσεις

«Φαντάζομαι ότι ο κ. Δένδιας έχει κάνει την αυτοκριτική του», δήλωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης, σχολιάζοντας τα όσα δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας πως «αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στην ΝΔ, ευθύνεται ένας; Δηλαδή ευθύνεται για παράδειγμα ο αρχηγός της παράταξης, ο Πρωθυπουργός; Οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί δεν έχουν ευθύνες; Εγώ αν ήμουνα πρωτοκλασάτος υπουργός επτά χρόνια δεν θα τις έκανα αυτές τις δηλώσεις».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών για τις δηλώσεις του κ. Δένδια για τα ποσοστά της ΝΔ, ο βουλευτής της ΝΔ κ. Λαζαρίδης δήλωσε: «Την Παρασκευή το βράδυ ήμουνα στην κοπή πίτας της ΝΔ στην Καβάλα δεν διαπίστωσα κανένα άγχος των φίλων και ψηφοφόρων της ΝΔ, δεν είδα να έχει αποκοπεί το DNA της παρατάξεως μας από τους πολίτες που παραδοσιακά είναι εκεί και στηρίζουν τη ΝΔ. Νομίζω ότι ούτε ο κ. Δένδιας θα είναι προβληματισμένος φαντάζομαι ειδικά μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που μας δείχνουν σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 31%. Θα συζητάμε τα ποσοστά της ΝΔ από συστάσεως του ελληνικού κράτους; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα!

Δεν υπάρχουν ζητήματα στην ΝΔ, η ΝΔ είναι ενωμένη περισσότερο από ποτέ. Στόχος μας είναι μια μάχη μια νίκη ούτως ώστε να υπάρξει η τρίτη θητεία της ΝΔ και το πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί ακραδάντως. Από εκεί και πέρα αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στην ΝΔ, να πάρω την άποψη του κ. Δένδια τον οποίο τον σέβομαι και τον εκτιμώ, ευθύνεται ένας; Δηλαδή ευθύνεται για παράδειγμα ο αρχηγός της παράταξης, ο Πρωθυπουργός; Οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί δεν έχουν ευθύνες; Αν ισχύει αυτό το οποίο λέει ο κ. Δένδιας φαντάζομαι ότι έχει κάνει κι εκείνος την αυτοκριτική του, έχει διαπιστώσει τι δεν έχει κάνει καλά ούτως ώστε η ΝΔ να μην είναι σε αυτή την κατάσταση που εκείνος υποστηρίζει και θα έχει κάνει και τις εισηγήσεις του. Αυτό φαντάζομαι, δεν είναι το λογικό αυτό;»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αν είσαι πρωτοκλασάτο στέλεχος της ΝΔ και έχεις δώσει μάχες και δίνεις καθημερινά μάχες για την παράταξη σου, αν εντοπίζεις κάτι το συζητάς στα συλλογικά σου όργανα και πρωτίστως με τον πρωθυπουργό και πρωτίστως με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, δεν βγαίνεις να το λες σε κομματικές εκδηλώσεις μόνο. Εγώ αν ήμουνα πρωτοκλασάτος υπουργός επτά χρόνια δεν θα τις έκανα αυτές τις δηλώσεις. Δεν βοηθάνε».

Τέλος συμπλήρωσε: «Θεωρώ θεμιτό σε κάθε πολιτικό να έχει τις δικές του φιλοδοξίες αρκεί να μην κάνουν κακό στην παράταξη. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει τον Κυρ. Μητσοτάκη όπου μετά από επτά χρόνια διακυβερνήσεως με σοβαρά προβλήματα και σοβαρές κρίσεις βρίσκεται 18 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα αγγίζοντας το 32% νομίζω ότι δεν πρέπει να πατάει καλά πολιτικά. Αφήστε να γίνουν οι εθνικές εκλογές, ας έχουν όλοι τις θεμιτές φιλοδοξίες αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να ξέρουν ότι η αλλαγή στην ΝΔ αργεί πολύ ακόμα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στην εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, ζητώντας στο προσεχές συνέδριο του κόμματος τον Μάιο να γίνει μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων για να διαπιστωθεί «τι δεν κάνουμε σωστά».