Μ. Λαζαρίδης: Δεν χρωστάμε τίποτα στους αγρότες - ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έχουν το πάνω χέρι στις κινητοποιήσεις

«Δεν χρωστάμε τίποτα στους αγρότες, έχουν πληρωθεί οι οφειλές του 2024 και σήμερα με την εξισωτική κλείνει το 2025 3,8 δισ. έναντι 3,1 δισ. το 2024», ανέφερε σε δηλώσεις του ο βουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Τους δρόμους τους κλείνουν οι αγρότες, όχι η Αστυνομία», πρόσθεσε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις ενώ χαρακτήρισε «αδιανόητο η κυβέρνηση να τους καλεί σε διάλογο και να αρνούνται».

«Στα βασικά αιτήματα των αγροτών η κυβέρνηση έχει απαντήσει», σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε ότι στα μπλόκα δεν βρίσκεται η πλειοψηφία των αγροτών. «Υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία που θέλει να μιλήσει», είπε στον ΣΚΑΪ τονίζοντας ότι η στήριξη του ΚΚΕ και των άλλων κομμάτων προς τους αγρότες έχει καθαρά πολιτικό πρόσημο με στόχο να πλήξουν την κυβέρνηση.

«Το πάνω χέρι στις κινητοποιήσεις έχει πάρει το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τέλος, δήλωσε ότι θέλει να είναι αισιόδοξος για τη λήξη των αγροτικών μπλόκων και πιστεύει ότι θα συνομιλήσουν με την κυβέρνηση. «Ήδη υπάρχουν συνδικαλιστές που ζητούν τον διάλογο και τραμπουκίζονται από κάποιους άλλους και στο τέλος της ημέρας ο έντιμος αγρότης, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος και αλιέας θα πάρει τα χρήματα τα οποία πρέπει να παίρνει μέσα από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ».