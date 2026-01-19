Θύελλα αντιδράσεων για τις δηλώσεις της Μ. Καρυστιανού στο θέμα των αμβλώσεων

Σάλο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το κατοχυρωμένο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, καθώς εξέφρασε την πεποίθηση ότι παραμένει θέμα δημόσιας διαβούλευσης, σημειώνοντας μάλιστα πως η κοινωνία είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει. Οι δηλώσεις τις προκάλεσαν αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Open η κ. Καρυστιανού ανέφερε: «Σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει.

Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και τα δικαιώματα του εμβρύου. Τώρα εγώ είμαι και παιδίατρος, επομένως και λόγω της επιστήμης μου διχάζομαι ποια δικαιώματα θα πρέπει… δεν μπορώ να ιεραρχήσω τα δικαιώματα της γυναίκας και του εμβρύου. Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει βεβαίως για το σώμα της. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα.

Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, οι περισσότεροι, θα έχουν καλύτερη άποψη και γνώμη και είναι πιο δημοκρατικό. Μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται. Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε θέση φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Κατανοώ πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας αν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι.

Τη στιγμή που ξεκινάει από τους τρεις μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί. Και μετά από κάποιες εβδομάδες, ακόμα και τα παιδιά που έχουν βγει με καισαρική – πηγαίνετε να δείτε στις μονάδες θεραπείας νεογνών – επιβιώνουν. Το γνωρίζω ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις. Για το ηθικό θέμα λέω. Θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πώς θέλει να λειτουργεί η κοινωνία μας μπορεί να λύνονται με διαβουλεύσεις. Όχι, το συγκεκριμένο, γενικότερα».

«Καρφί» Π. Μαρινάκη σε Καρυστιανού: Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται από έναν γιατρό

Αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με τα όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υπογραμμίζει πως «το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό».

«Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς τα πράγματα σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Αλ. Σδούκου σε Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Είναι ένα δικαίωμα απολύτως κατοχυρωμένο και δεν αμφισβητείται

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, σχολιάζοντας σε συνέντευξή της τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί αμβλώσεων, τόνισε ότι είναι ανεπίτρεπτες τέτοιου είδους δηλώσεις και ότι πρόκειται για ένα «δικαίωμα απολύτως κατοχυρωμένο που δεν αμφισβητείται».

Συγκεκριμένα, μιλώντας τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «εγώ ως γυναίκα και ως πολιτικός αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μία γυναίκα. Νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι απολύτως κατοχυρωμένο και δεν αμφισβητείται. Επομένως, ούτε υπό διαβούλευση είναι ούτε υπό διαπραγμάτευση. Είναι ένα κλεισμένο θέμα από το 1986».

Στη συνέχεια, απαντώντας στο κατά πόσο η κ. Καρυστιανού στοχεύει σε ένα πιο συντηρητικό κοινό, η κ. Σδούκου σημείωσε «είναι δικαίωμα σίγουρα της κυρίας Καρυστιανού να στοχεύει σε οποιαδήποτε δεξαμενή επιθυμεί. Από κει και πέρα όμως, η ελληνική κοινωνία για να δει με σοβαρότητα ένα νέο εγχείρημα, πρέπει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Τι έχεις να πεις για τον Τραμπ και την Ευρώπη, τι έχεις να πεις για τους μισθούς και τις συντάξεις, τι έχεις να μας πεις για την απονομή της δικαιοσύνης. Άρα , όταν ακούς να τίθεται ξανά ένα ζήτημα το οποίο είναι κλεισμένο εδώ και χρόνια, δεν ξέρω».

Ως προς το ότι το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού παράγει πολιτικό θόρυβο και το κατά πόσο η κοινωνική αποδοχή την οποία είχε μέχρι τώρα θα μετεξελιχθεί και σε πολιτική αποδοχή, η κ. Σδούκου ανέφερε τα εξής:

«Πλέον περνάμε τη συζήτηση σε ένα νέο επίπεδο που είναι ότι κρίνουμε πια τις πολιτικές τοποθετήσεις. (…) Θόρυβο έκανε, να σας θυμίσω και ο κύριος Κασσελάκης πριν από ένα ενάμιση χρόνο, θόρυβο έκανε και ο κύριος Τσίπρας πριν από ένα μήνα. Το θέμα είναι να δούμε διαχρονικά πώς θα εξελιχθεί και τι θέσεις θα εκφράσει. Πιστεύω ότι το μείζον είναι τι θέσεις θα εκφράσει. Θεώρησε η κυρία Καρυστιανού ότι πρέπει να κάνει κόμμα, αφού αυτό πιστεύει ότι πρέπει να κάνει, καλώς το κάνει.

Το ότι επιλέγει από γονιός ενός θύματος και πρόεδρος του συλλόγου να δημιουργήσει κόμμα και να γίνει αρχηγός κόμματος, γιατί μην κρυβόμαστε, αυτή θα είναι νομίζω η προσέγγιση, αυτό είναι μία τελείως διαφορετική θέση και αντιμετώπιση.

Σημαίνει ότι υπάρχει λοιπόν μία απόσταση που πρέπει να διανυθεί και ο τρόπος που επιλέγει να τη διανύσει έχει επίσης σημασία. Είναι άλλο να το προσπαθήσεις μέσα από μία θετική πρόταση για τη χώρα και είναι άλλο πατώντας στο χαλί του λαϊκισμού που έστρωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ακραίοι, τύπου κύριος Βελόπουλος και κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω και το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως. Δείχνει το πώς αντιλαμβάνεσαι τη χώρα σου. Τη χώρα σου την αντιλαμβάνεσαι ως πεδίο διαμαρτυρίας ή την αντιλαμβάνεσαι ως πεδίο δημιουργίας; Εμείς ως Νέα Δημοκρατία είχαμε πάντοτε αυτή τη δεύτερη προσέγγιση».

ΣΥΡΙΖΑ κατά Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Βαθιά πολιτική και επικίνδυνη η δήλωσή της

Καυστική ανακοίνωση με την υπογραφή της Έλενας Ακρίτα κατά της Μαρίας Καρυστιανού εξέδωσε και ο Τομέας Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για τις αμβλώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η πρόσφατη δήλωση της Μαρία Καρυστιανού ότι οι αμβλώσεις πρέπει να τεθούν σε «δημόσια διαβούλευση» δεν είναι απλώς ατυχής: είναι βαθιά πολιτική και επικίνδυνη. Πρόκειται για μια σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα, τον βαθύ αμερικανικό Νότο και την τραμπική ιδεολογία.

Στην Ελλάδα (η άμβλωση είναι νόμιμη από το 1986) και στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες. Ελάχιστες - κι αποκαλυπτικές ως προς την ακραία συντηρητική ιδεολογία τους – οι εξαιρέσεις.

Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν χαρίστηκε. Κατακτήθηκε μέσα από δεκαετίες αγώνων φεμινιστριών απέναντι στην πατριαρχία, την εμφυλη βία και την θρησκοληψία.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παζαρεύονται και δεν ζυγίζονται με δημοψηφισματα και «διαβουλεύσεις».

Η κ. Καρυστιανού δηλώνει πως ιδεολογικά δεν βρίσκεται «ούτε δεξιά ούτε αριστερά». Ωστόσο η αμφισβήτηση της στο δικαίωμα της άμβλωσης την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη που ήδη εκπροσωπείται από τη Βουλή.

Για τον Τομέα Δικαιωμάτων και Ισότητας

Έλενα Ακρίτα

Βουλευτής Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ».