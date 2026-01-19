«Καρφί» Π. Μαρινάκη σε Καρυστιανού για αμβλώσεις: Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται από έναν γιατρό

Αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με τα όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υπογραμμίζει πως «ο πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό».

«Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς τα πράγματα σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Δευτέρας, η πρώην πια πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών σε ερώτηση σχετικά με τις αμβλώσεις είπε ότι «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και τα δικαιώματα του εμβρύου», σημειώνοντας πως «θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».

Οι ερωτήσεις στον κ. Μαρινάκη στην ενημέρωση:

«Υπάρχει μια τάση αυτές τις μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ανεβάζουν όλο και περισσότεροι χρήστες φωτογραφίες από το 2016. Αποφάσισε ο κ. Τσίπρας να το κάνει αυτό με ομιλίες του 2012-2015. Η διαφορά είναι ότι τα πεπραγμένα του από τη διακυβέρνηση 2015-2019 δεν ξεγράφουν, παραμένουν στη μνήμη όλων. Και εδώ είμαστε για να το θυμίζουμε όποτε προσπαθεί να μας κάνει να τα ξεχάσουμε» σχολίασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για τις δηλώσεις Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Επίσης για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την Μερκοσούρ είπε: «Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τις δηλώσεις του τότε υπουργού, του κ. Αραχωβίτη, νομίζω είναι τον Ιούλιο του 2019, γιατί η Μερκοσούρ τοποθετείται χρονικά το 2019, πριν τις εκλογές, πριν δηλαδή φύγει από την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε άλλο παρά καταδικαστικές ήταν οι δηλώσεις, μάλιστα θα έλεγα ότι κινούνταν στο πεδίο μεταξύ θετικών και πανηγυρικών δηλώσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για διγλωσσία. Η περίπτωση Μερκοσούρ είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η αντιπολίτευση στη χώρα και κάποια μέσα ενημέρωσης παραπλανούν συνειδητά την κοινή γνώμη. Αξίζει ο κόσμος να διαβάσει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα για να μην επαναλαμβάνουμε σχετικά με τη Mερκοσούρ. Η ρήτρα, για παράδειγμα 5%, αν ξεπεραστούν οι εισαγωγές κατά 5%, που ενεργοποιείται, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα γνωστή, η προστασία συγκεκριμένων προϊόντων».

«Τα προϊόντα μας με προστασία της ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής προέλευσης, πάνε σε μια πολύ μεγάλη αγορά 270 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Καλώ τον κόσμο, τους πολίτες, τους παραγωγούς να δουν τα πραγματικά δεδομένα και να μην μπερδεύονται από τα ψέματα της αντιπολίτευσης για κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για την κ. Καρυστιανού και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Είναι ένα πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω προσωπικών ερεθισμάτων, μιας προσωπικής εμπειρίας, μιας προσωπικής δύσκολης στιγμής, μιας τραγωδίας προσωπικής, και είναι ένα άλλο πράγμα να χρησιμοποιεί κάποιος το συλλογικό τραύμα, το συλλογικό πένθος, το πένθος και άλλων ανθρώπων για να προχωρήσει πολιτικά» σημειώνοντας ότι τον διαχωρισμό αυτό δεν τον κάνει μόνο για την κ. Καρυστιανού.

«Μα όλοι όσοι μπαίνουν στην πολιτική μπαίνουν για κάποιους προσωπικούς λόγους, για να προσφέρουν, για να αποδείξουν ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, ο καθένας έχει τους λόγους του. Αυτό λοιπόν πρέπει να το διαχωρίσουμε, οφείλουμε να το διαχωρίσουμε, γιατί ζούμε στη χώρα της απόλυτης διαστρέβλωσης και της ύψιστης προσπάθειας προπαγάνδας. Άλλο πράγμα, μπαίνω για τους όποιους δικούς μου προσωπικούς λόγους και άλλο πράγμα μετατρέπω το συλλογικό τραύμα σε βατήρα προσωπικής πολιτικής ανέλιξης. Έχουμε μια πλούσια γλώσσα η οποία βγάζει ξεκάθαρα νοήματα» πρόσθεσε.

Δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό άρα και τον Έλληνα φορολογούμενο η ειδική τιμή ρεύματος που έχει δοθεί στους αγρότες, είπε ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας ότι η τιμή αυτή έχει δοθεί σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ.

«Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο και δεν νομίζω ότι είναι και εκεί οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα, επιστροφής στα μπλόκα. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί και τα τρακτέρ να απομακρυνθούν από τους δρόμους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε καταστήσει σαφές από την πρώτη στιγμή. Νομίζω ότι μετά και τη σημερινή συνάντηση, όπου δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να δοθεί, το λέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, σίγουρα όμως εφόσον τεθούν σοβαρά θέματα τεχνικά τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε, να τα πούμε όλα. Μετά το πέρας της σημερινής συνάντησης δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα περιθώριο για να συνεχιστούν αυτές οι κινητοποιήσεις. Αλλά θα συνεχίσουμε να ακούμε τα αιτήματα και του πρωτογενούς τομέα και των υπόλοιπων εργαζόμενων και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις Τραμπ και την στάση της Ευρώπης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Η Ελλάδα έχει καταφέρει στην πιο δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών, να είναι πιο ισχυρή από ποτέ σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να κινείται ως ένα ισότιμο μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης και ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες, οι συμμαχίες μας είναι ξεκάθαρες και πριν και πάνω απ' όλα είναι σαφής η προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, εν προκειμένω για κάποια συγκεκριμένα θέματα.

Δεν πρόκειται ποτέ σε καμία κουβέντα διμερή να διαπραγματευτούμε ούτε καν να βάλουμε στη τραπέζι ζητήματα κόκκινων γραμμών. Για να γίνω σαφής σε αυτό που λέω, γιατί υπάρχουν κάποιες εφημερίδες που παρεξηγούν ή παρερμηνεύουν κάθε απάντηση. Η συγκυρία είναι κρίσιμη πράγματι. Τα γεγονότα είναι πρωτοφανή. Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ πιθανή η σύγκληση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και εδώ είμαστε να σας ενημερώνουμε με βάση και αντίστοιχα τις επίσημες ενημερώσεις και από το υπουργείο Εξωτερικών».

Για τις τιμές ρεύματος ο κ. Μαρινάκης είπε ότι σε τιμές λιανικής, η Ελλάδα έχει μια από τις φθηνότερες τιμές ρεύματος συμπεριλαμβανομένου και του εισοδήματος. «Δηλαδή, αν κανείς περάσει μέσα από το φίλτρο του διαθέσιμου εισοδήματος, τις τιμές λιανικής είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» είπε.

Αλ. Σδούκου σε Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Είναι ένα δικαίωμα απολύτως κατοχυρωμένο και δεν αμφισβητείται

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, σχολιάζοντας σε συνέντευξή της τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί αμβλώσεων, τόνισε ότι είναι ανεπίτρεπτες τέτοιου είδους δηλώσεις και ότι πρόκειται για ένα «δικαίωμα απολύτως κατοχυρωμένο που δεν αμφισβητείται».

Συγκεκριμένα, μιλώντας τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «εγώ ως γυναίκα και ως πολιτικός αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μία γυναίκα. Νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι απολύτως κατοχυρωμένο και δεν αμφισβητείται. Επομένως, ούτε υπό διαβούλευση είναι ούτε υπό διαπραγμάτευση. Είναι ένα κλεισμένο θέμα από το 1986».

Στη συνέχεια, απαντώντας στο κατά πόσο η κ. Καρυστιανού στοχεύει σε ένα πιο συντηρητικό κοινό, η κ. Σδούκου σημείωσε «είναι δικαίωμα σίγουρα της κυρίας Καρυστιανού να στοχεύει σε οποιαδήποτε δεξαμενή επιθυμεί. Από κει και πέρα όμως, η ελληνική κοινωνία για να δει με σοβαρότητα ένα νέο εγχείρημα, πρέπει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Τι έχεις να πεις για τον Τραμπ και την Ευρώπη, τι έχεις να πεις για τους μισθούς και τις συντάξεις, τι έχεις να μας πεις για την απονομή της δικαιοσύνης. Άρα , όταν ακούς να τίθεται ξανά ένα ζήτημα το οποίο είναι κλεισμένο εδώ και χρόνια, δεν ξέρω».

Ως προς το ότι το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού παράγει πολιτικό θόρυβο και το κατά πόσο η κοινωνική αποδοχή την οποία είχε μέχρι τώρα θα μετεξελιχθεί και σε πολιτική αποδοχή, η κ. Σδούκου ανέφερε τα εξής:

«Πλέον περνάμε τη συζήτηση σε ένα νέο επίπεδο που είναι ότι κρίνουμε πια τις πολιτικές τοποθετήσεις. (…)

Θόρυβο έκανε, να σας θυμίσω και ο κύριος Κασσελάκης πριν από ένα ενάμιση χρόνο, θόρυβο έκανε και ο κύριος Τσίπρας πριν από ένα μήνα. Το θέμα είναι να δούμε διαχρονικά πώς θα εξελιχθεί και τι θέσεις θα εκφράσει. Πιστεύω ότι το μείζον είναι τι θέσεις θα εκφράσει. Θεώρησε η κυρία Καρυστιανού ότι πρέπει να κάνει κόμμα, αφού αυτό πιστεύει ότι πρέπει να κάνει, καλώς το κάνει.

Το ότι επιλέγει από γονιός ενός θύματος και πρόεδρος του συλλόγου να δημιουργήσει κόμμα και να γίνει αρχηγός κόμματος, γιατί μην κρυβόμαστε, αυτή θα είναι νομίζω η προσέγγιση, αυτό είναι μία τελείως διαφορετική θέση και αντιμετώπιση.

Σημαίνει ότι υπάρχει λοιπόν μία απόσταση που πρέπει να διανυθεί και ο τρόπος που επιλέγει να τη διανύσει έχει επίσης σημασία. Είναι άλλο να το προσπαθήσεις μέσα από μία θετική πρόταση για τη χώρα και είναι άλλο πατώντας στο χαλί του λαϊκισμού που έστρωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ακραίοι, τύπου κύριος Βελόπουλος και κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω και το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως. Δείχνει το πώς αντιλαμβάνεσαι τη χώρα σου. Τη χώρα σου την αντιλαμβάνεσαι ως πεδίο διαμαρτυρίας ή την αντιλαμβάνεσαι ως πεδίο δημιουργίας; Εμείς ως Νέα Δημοκρατία είχαμε πάντοτε αυτή τη δεύτερη προσέγγιση».

«Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας ήταν και παραμένει η αυτοδυναμία. Εμείς δουλεύουμε για αυτό και στοχεύουμε σε αυτό. Βεβαίως και παρακολουθούμε πάντοτε τις εξελίξεις, τις πολιτικές βεβαίως και μας ενδιαφέρει» απάντησε ερωτηθείσα, πόσο αφορά το κυβερνών κόμμα η εξέλιξη του υπό ίδρυση κόμματος της κ. Καρυστιανού, ενώ ως προς τις δημοσκοπήσεις στις οποίες έρχεται δεύτερο κόμμα, είπε «ναι, είναι η αρχή αυτή, αλλά θα έλεγα να μην βιαζόμαστε.

Και μπορεί αυτό να είναι μία, όπως λέμε πάντα μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά θα πρέπει να το δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί σε βάθος χρόνου», πρόσθεσε.

«Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει ως Νέα Δημοκρατία είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όπως είπα, φυσικά και μας ενδιαφέρει να παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν είναι ωραίο που σχηματίζεται ένα δίπολο, θα έλεγα, από τη μία η πρόταση διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη σε αυτό το δίπολο ένα σύστημα διαμαρτυρίας και άρνησης στα πάντα όλα. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια εποικοδομητική αντιπολίτευση.

Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να ξεδιπλώσουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας, να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Προφανώς μέχρι τις εκλογές να ξεδιπλώσουμε και ποιο είναι το όραμά μας για την επόμενη τετραετία και να πείσουμε και τους πολίτες για αυτό. Είναι βαθιά μας ότι οι προτάσεις που έχουμε ωφελούν την πατρίδα και για αυτό πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε να κερδίσουμε», συμπλήρωσε η κ. Σδούκου.