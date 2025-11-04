Μ. Χρυσοχοΐδης: Θα αυστηροποιηθούν οι ποινές για την οπλοκατοχή, χαλαρό το νομοθετικό πλαίσιο

Μέτρα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της Αστυνομίας προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Θέλουμε ικανότερες, διεισδυτικότερες υπηρεσίες, πιο εκπαιδευμένους αστυνομικούς», είπε ο υπουργός, απαντώντας έτσι στην κριτική περί ελλιπούς αστυνόμευσης, προαναγγέλλοντας αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της Αστυνομίας.

Παράλληλα, σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά» ανέφερε πως θα αναγγελθεί η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου για την αστυνόμευση στους καταυλισμούς Ρομά, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως είναι «θέμα ωρών να μπουν οι αστυνομικοί στους καταυλισμούς των Ρομά».

Ο υπουργός εξήγγειλε και αυστηροποίηση των ποινών για τα όπλα, λέγοντας πως το νομοθετικό πλαίσιο είναι «χαλαρό».

«Με ανησυχεί ο φόβος των αντιποίνων»

Σχετικά με την υπόθεση στα Βορίζια της Κρήτης, τόνισε πως «με πολλή επιμέλεια η τοπική Αστυνομία μαζί με το ελληνικό FBI εκεί διαμορφώνουν τη δικογραφία ούτως ώστε να συμπεριλάβει όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την υπόθεση, φαίνεται ότι είναι αρκετοί. Η Αστυνομία διεισδύει μέσα από την έρευνά της και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων, συμμετόχων, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαμόρφωναν και διαμόρφωσαν όλη αυτή την πραγματικότητα η οποία οδήγησε στα μοιραία αυτά γεγονότα. Υπάρχει ακόμα δρόμος προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία και να δοθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς».

Για τις αστυνομικές δυνάμεις που κατέβηκαν από την Αθήνα στα Βορίζια, σημείωσε πως «είναι μια έκτακτη συνθήκη χρειάζονται πολλές δυνάμεις, χρειάζεται να τηρηθεί η τάξη και η ασφάλεια στο συγκεκριμένο χώρο. Χρειάζονται ικανοί αξιωματικοί και γενικότερα αστυνομικοί για τη σύνταξη των δικογραφιών. Χρειάζεται εμπειρία και ικανότητα, χρειάζεται συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές συνεπώς ορθά βρίσκονται εκεί πολλές δυνάμεις και θα παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα έως ότου αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα.

Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί ο φόβος των αντιποίνων, τόνισε πως «με ανησυχεί πάρα πολύ γιατί τα πράγματα είναι τόσο θερμά και αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει λογική όπως δεν υπάρχει λογική σε όλα αυτά που γίνονται γιατί αυτά είναι παράλογα πράγματα. Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο.

Ερωτηθείς αν καθυστέρησε η επέμβαση της Αστυνομίας, απάντησε πως «υπάρχουν μια σειρά από διάφορα πράγματα αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αμέσως κλήθηκε και πήγε επιτόπου και παρέμεινε εκεί περιπολικό της τοπικής Αστυνομίας άρα η Αστυνομία ήταν εκεί όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.

Είναι εύκολο να πει κανείς για την αστυνομία για παράδειγμα ότι δεν έφτασε νωρίς, δεν είναι αυτό το ζήτημα σε σχέση με αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για το πως θα αντιμετωπίσουμε το κρίσιμο ζήτημα που είναι οι αντιλήψεις στις περιοχές αυτές, η κουλτούρα και η παιδεία αυτών των ανθρώπων, η εγκληματικότητα των ανθρώπων αυτών. Κοιτάξετε τα ποινικά μητρώα όλων αυτών από το θύμα μέχρι τους δράστες.

Θα βρεθούν όλα, ας μην σπεύδουν κάποιοι να κουκουλώσουν το θέμα με την Αστυνομία γιατί όλα τα ζητήματα θα ανοίξουν όμως πρέπει να δούμε την μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα έχει δύο όψεις η μια είναι οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται εκεί, ο πολιτισμός όπως αυτός μεταφέρεται από γενιά σε γενιά σε αυτές τις απομονωμένες περιοχές της Κρήτης. Μια Κρήτη η οποία είναι τόσο λαμπερή, τόσο φωτεινή, τόσο πλούσια, τόσο ελκυστική και από την άλλη πλευρά τόσο σκοτεινή.

Για τον μεγάλο αριθμό όπλων που βρίσκονται στην Κρήτη, σχολίασε: «Και αυτό είναι μια λάθος αντίληψη. Δεν είναι απλώς η Κρήτη που έχει όπλα, έχει περισσότερα όπλα η Κρήτη και πολλά από αυτά μάλιστα είναι νόμιμα όπλα που έχουν δοθεί τις τελευταίες δεκαετίες για λόγους πχ εκπαίδευσης, σκοποβολής, σκοπευτικά σωματεία κ.ο.κ. Ο καθένας επιχειρεί να πάρει ένα όπλο μέσα από ένα νόμιμο τρόπο αλλά και τα παράνομα αλλά και στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν όπλα, και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν όπλα δυστυχώς πάρα πολλά γιατί η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή περιοχή και δεν προστάτευσε τον εαυτό της. Όταν θα λήξει κάποια στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία να δείτε ότι δυστυχώς θα πλημμυρίσει η Ευρώπη από επικίνδυνα όπλα και πρέπει να θωρακίσουμε την χώρα μας, όλη την Ευρώπη

Στη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη για την ανάγκη αφοπλισμού στην Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρει πως πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση της νομοθεσίας, λέγοντας πως «παραείναι χαλαρή», όπως και οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Η αστυνομία έχει συλλάβει εκατοντάδες πολίτες για τις «μπαλωθιές», ωστόσο, όπως είπε, δεν έχουν πάει φυλακή.

Για την πιθανή ανοχή πολιτικών, μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε περιστατικά βίας, αναφέρει πως αυτό που πρέπει να γίνει από την Πολιτεία είναι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. «Το ότι βλέπετε ότι δεν υπάρχει ενιαία στάση όλων στο ζήτημα και ότι δεν βγήκε ένας αυτοδιοικητικός να πει το τι έγινε» είναι ενδεικτικό, ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η Βολουδάκη παλεύει κόντρα σε αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες εντολές και αποφάσεις για την εγκληματικότητα στην Κρήτη, ωστόσο υπάρχουν οι αυτοδιοικητικοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα. Όταν συμβαίνει ένα κακό, οι πιο πολλοί το ανέχονται και αυτό είναι το πρόβλημα.

Στην αναφορά πως πρόκειται για νεαρά άτομα που καταζητούνται για το φονικό στα Βορίζια, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρέπεμψε στις έρευνες των Αρχών, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας και την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή.

Για ΒΟΑΚ, τροχαία και κάμερες

Αναφερόμενος στον ΒΟΑΚ, ο υπουργός είπε ότι δεν υπάρχουν φέτος ατυχήματα, λόγω της Τροχαίας και των παρεμβάσεων που έχουν γίνει. Στην κριτική περί ελλιπούς αστυνόμευσης, απάντησε πως υπάρχει μεγάλος αριθμός αστυνομικών και αυτό που χρειάζεται είναι κάτι άλλο: «Θέλουμε ικανότερες, διεισδυικότερες υπηρεσίες, πιο εκπαιδευμένους αστυνομικούς», είπε ο υπουργός, που προανήγγειλε μέτρα για τον τρόπο λειτουργίας της Αστυνομίας.

Για τα τροχαία, τείνει να διαμορφωθεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα: Έχουμε 460 νεκρούς τον Ιανουάριο-Οκτώβριο 2025 φέτος από τροχαία, 106 νεκρούς λιγότερους σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Αντίστοιχη η εικόνα και στην Αττική: Οι νεκροί φέτος είναι 84, ενώ πέρυσι 145 στο ίδιο διάστημα. Κατακόρυφη αύξηση στους ελέγχους για μέθη (έχουν σχεδόν υπερδιπλασιαστεί), παράβαση ταχυτήτων, για το κράνος.

Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για τις κάμερες που θα φέρουν οι αστυνομικοί, ενώ θα υπάρξουν και body cameras και στα περιπολικά. Η εν λόγω ρύθμιση θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, αφού πρέπει να επιλυθούν ζητήματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα. Για το ερώτημα αν έχουν μπει 200 επιπλέον αστυνομικοί στην περιφρούρηση του Άγνωστου Στρατιώτη, το διέψευσε. Σε σχέση με τους Ρομά, θα αναγγελθεί η εφαρμογή του σχεδίου, θέμα ωρών να μπουν οι αστυνομικοί στους καταυλισμούς των Ρομά.

