Μ. Χρυσοχοΐδης για αγρότες: Το κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία

Στον τρόπο που θα αντιμετωπίσει η αστυνομία μια πιθανή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών με 48ωρο πανελλαδικό μπλακ άουτ μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι «όταν θα έρθει η ώρα, θα υπάρξει και απάντηση».

Συγκεκριμένα, μιλώντας σήμερα στο Open, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε πως «αυτά είναι τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα». Όπως τόνισε, η κυβερνητική απάντηση είναι «οριστική και αμετάκλητη», καθώς έχει εξαντληθεί κάθε δημοσιονομική δυνατότητα.

«Το γεγονός ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν να προβούν σε μέτρα που θα “γονατίσουν” τη χώρα, αυτό θα είναι αντικείμενο διαχείρισης από την πλευρά μου», πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Διευκρίνισε επίσης ότι «δεν απειλώ κανέναν, δεν προειδοποιώ κανέναν». Όπως είπε, ήταν συνειδητή επιλογή να μην ασκηθεί βία από την αστυνομία μέχρι στιγμής.

«Υπάρχουν οι νόμοι, η Τροχαία κάνει τη δουλειά της, το κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία», επεσήμανε ο υπουργός.