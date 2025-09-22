Μ. Χρυσοχοΐδης: Ένστολοι αστυνομικοί ξεκινούν περιπολίες στους καταυλισμούς των Ρομά - Τέλος στην ανοχή

Την παρουσία ένστολων, μάχιμων αστυνομικών, όπως τους χαρακτήρισε, μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά ανακοίνωσε σε δηλώσεις του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι οι αστυνομικοί αυτοί θα έχουν έδρα εντός των καταυλισμών και θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI.

«Σε ενάμιση μήνα από τώρα θα ξεκινήσει η εφαρμογή. Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συνοικίες και τις γειτονιές, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου. Η εντελώς ακατανόητη ανοχή που υπάρχει δεκαετίες πρέπει να λάβει τέλος», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Όπως εξήγησε, το μεγαλύτερο πρόβλημα εγκληματικότητας εντοπίζεται στην Αττική, ωστόσο καταγράφεται πτώση. Διαχώρισε δε δύο επίπεδα: το οργανωμένο έγκλημα, που όπως είπε έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα με τη δράση του Ελληνικού FBI (1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες), και τη μικροεγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές, με ιδιαίτερο πρόβλημα στους καταυλισμούς Ρομά.

«Πέρα από τα ναρκωτικά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε κλοπές και ληστείες – και αυτό το φαινόμενο βρίσκεται σε ύφεση», κατέληξε ο υπουργός.

Σχετικά με τη δράση μελών της τούρκικης μαφίας είπε, «…αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, πολλές συλλήψεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία αυτή τη στιγμή έχει, προφυλακίσει πολλά μέλη αυτών των οργανώσεων….δεν υπάρχουν πια, μέρα με τη μέρα, ανεξιχνίαστα εγκλήματα. Όλες οι δολοφονίες τα εγκλήματα που διαπράττουν {αυτές οι ομάδες} εξιχνιάζονται και {οι δράστες} προφυλακίζονται.

Μιλώντας για τις καταλήψεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, τόνισε πως, «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πουθενά στη χώρα ούτε ένα τετραγωνικό υπό κατάληψη. Νομίζω είναι η πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια Μεταπολίτευσης που όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία πραγματικά δημιουργούσαν τόσα πολλά προβλήματα στην άσκηση του δικαιώματος των φοιτητών για γνώση και του δικαιώματος των διδασκόντων για διδασκαλία, έχουν εξαλειφθεί. Όλοι οι πανεπιστημιακοί χώροι έχουν αποδοθεί στους διδάσκοντες και τους σπουδαστές».

Σχετικά με την τοποθέτηση καμερών στο λεκανοπέδιο Αττικής ο κ. Υπουργός επεσήμανε χαρακτηριστικά πως, «οι κάμερες θα απομονώνουν τις παραβάσεις και θα τις στέλνουν σπίτι μας». Σε ο,τι αφορά στις έρευνες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επανέλαβε πως, «η διαδικασία του ελέγχου ανά ΑΦΜ συνεχίζεται και πιστεύω πολύ σύντομα θα έχουμε πάλι τη δυνατότητα να κάνουμε ανακοινώσεις. Πόσες περιουσίες έχουν δεσμευτεί αντίστοιχα με παρανόμως καταβληθείσες ενισχύσεις. Και το δεύτερο είναι ότι έχει ξεκινήσει πλέον μια έρευνα για να δούμε ποιες εγκληματικές ομάδες και με ποιον τρόπο οργανώθηκαν και δρούσαν όλοι μαζί, προκειμένου να διεισδύσουν στη διαδικασία των πληρωμών».

Σχετικά με την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε «τον καλωσορίσαμε και πιστεύω ότι θα καταβάλει κι αυτός μια προσπάθεια, ώστε να ενισχύσει τη συνολικότερη προσπάθεια που γίνεται, προκειμένου να εξασφαλίσουμε σταθερότητα για τη χώρα τα επόμενα χρόνια... Οι μονόδρομοι δεν υπάρχουν στη Δημοκρατία. Είναι κάθε φορά ποιος πείθει τους πολίτες ότι διαθέτει καλύτερο πρόγραμμα, καλύτερους ανθρώπους, καλύτερο και ικανότερο στελεχιακό δυναμικό και τελικά στρατηγική, η οποία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα ένα βήμα πιο μπροστά, ώστε οι νέες γενιές πραγματικά να βιώσουν κι αυτές, όπως εμείς, ένα καλύτερο μέλλον».