Le Monde για βιβλίο Τσίπρα: Ο «ταραχοποιός» της Αριστεράς μιλά για το «τραυματικό» επεισόδιο του 2015 και ετοιμάζει την επάνοδο του

Ειδικό δημοσίευμα αφιερώνει η γαλλική Le Monde με αφορμή το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρας, «Ιθάκη», όπου αναφέρει ότι σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού ως ηγέτη της κεντοαριστεράς στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Le Monde σχολιάζει: «Δέκα χρόνια μετά την ελληνική κρίση που συγκλόνισε την Ευρώπη, ο αριστερός ‘’ταραχοποιός’’ πολιτικός που έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός της Ελλάδας σε ηλικία 34 ετών επιστρέφει σε αυτό το ακόμη τραυματικό για την ελληνική κοινωνία επεισόδιο με το Ιθάκη, ένα βιβλίο 730 σελίδων».

Σημειώνεται ότι, για τη λέξη «ταραχοποιός» στο γαλλικό δημοσίευμα χρησιμοποιείται η λέξη «trublion» που μεταφράζεται ως αυτός που δημιουργεί προβλήματα και αναστάτωση.

Σε όλο το βιβλίο, γράφει η Le Monde, ο κ. Τσίπρας αφηγείται τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, την ευρωπαϊκή πίεση και τη δύσκολη απόφαση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος τον Ιούλιο του 2015, σχετικά με την απόρριψη ενός σχεδίου λιτότητας που κρίθηκε πολύ σκληρό για τον ελληνικό λαό. «Δεν μας είχε απομείνει κανένα πλεονέκτημα», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός, «το μόνο που μας είχε απομείνει ήταν η εικόνα μας, αυτή μιας χώρας που, αντί να αποδεχτεί την ταπείνωσή της, ζήτησε από τον λαό της να αποφασίσει».

Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στη μεταστροφή για την οποία επικρίθηκε μετά το δημοψήφισμα, όταν τελικά υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο με τους πιστωτές. Αυτή η δεύτερη συμφωνία, μετά το δημοψήφισμα, «είχε περισσότερες θετικές πτυχές», σύμφωνα με τον ίδιο, συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων για την ελάφρυνση του χρέους και ενός πακέτου 35 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων για την υποστήριξη της οικονομικής ανασυγκρότησης, το οποίο τελικά οδήγησε στο τέλος της ευρωπαϊκής εποπτείας το 2018.

Στο δημοσίευμα της Le Monde περιλαμβάνεται η άποψη του διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πολιτικού επιστήμονα, Μάνου Παπάζογλου. «Η αποχώρησή του στις αρχές Οκτωβρίου από το Κοινοβούλιο, όπου εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το βιβλίο υποδηλώνουν ότι θέλει να επιστρέψει και να δημιουργήσει το δικό του κόμμα για τις επόμενες εκλογές», λέει ο Παπάζογλου, τονίζοντας ότι τα εμπόδια είναι πολλά: «Ο Τσίπρας δεν έχει κομματική δομή και η αριστερά είναι σε διάλυση, βαθιά διχασμένη».