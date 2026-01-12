Κυρ. Πιερρακάκης σε Κ. Τασούλα: Αυξημένο το κύρος της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Για «αυξημένο βάρος και αυξημένο κύρος σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Με τη σειρά του, ο κ. Τασούλας συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, σημειώνοντας πως «σας ας κάλεσα για να μιλήσουμε για τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας, για τα μεγάλα μεγέθη, για τα μεσαία μεγέθη και κυρίως για το αντίκρισμα αυτής της εξέλιξης της οικονομίας στην κοινωνία, το αντίκρισμα στον πολίτη».

Αναλυτικά ο διάλογος των δύο ανδρών:

Κωνσταντίνος Τασούλας: Κύριε Υπουργέ, καλή χρονιά. Η καλή χρονιά για εσάς συνίσταται και πρακτικά στο ότι έχετε έναν ψηφισμένο Προϋπολογισμό στα χέρια σας να υλοποιήσετε, με θετικά φιλόδοξες προβλέψεις για την οικονομία το 2026, έχετε ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης μπροστά σας. Έχετε την Προεδρία του Eurogroup, νομίζω ότι την άλλη Δευτέρα θα γίνει το ντεμπούτο σας, ως Προέδρου αυτού του σημαντικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σας κάλεσα για να μιλήσουμε για τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας, για τα μεγάλα μεγέθη, για τα μεσαία μεγέθη και κυρίως για το αντίκρισμα αυτής της εξέλιξης της οικονομίας στην κοινωνία, το αντίκρισμα στον πολίτη.

Όταν ανακοινώθηκε η εκλογή σας στο Eurogroup αισθάνθηκα την ανάγκη να σας συγχαρώ. Δεν είναι μόνο μια προσωπική επιτυχία, κύριε Υπουργέ, είναι και μια επιτυχία της Ελλάδος, του ίδιου του ελληνικού λαού, ο οποίος με τις θυσίες του και την υπομονή του συνέβαλε αποφασιστικά ώστε να επιτευχθεί η ανάκαμψη της οικονομίας και να φιλοδοξούμε το 2026 να κατακτήσουμε και την Α Επενδυτική βαθμίδα. Κι αν θυμηθούμε λίγο που βρισκόμασταν πριν κάποια χρόνια, ασφαλώς αυτό δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί μια επιτυχία.

Συνεπώς, σας καλωσορίζω, εύχομαι κάθε επιτυχία στο διπλό σας ρόλο για την χώρα, για την οικονομία και για την κοινωνία μας.

Κυρ. Πιερρακάκης: Σας ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Πρόεδρε. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου ό,τι καλύτερο για το 2026. Θερμές ευχές για υγεία, για δύναμη, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας.

Πράγματι, την προσεχή Δευτέρα, οι συνεργάτες μου και εγώ προετοιμαζόμαστε για τη συνεδρίαση του Eurogroup, το οποίο για πρώτη φορά θα συνεδριάσει με τη νέα σύνθεση, υπό Ελληνική Προεδρία.

Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατ’ αρχήν ξέρουμε ότι είναι πολλές. Έχουμε μια σειρά από ζητήματα, τα οποία, εφόσον ληφθούν σωστές αποφάσεις, μπορούν να ενισχύσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρώπης. Από την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, μέχρι τη θεμελίωση της ενιαίας αγοράς. Και όλα αυτά, σωρευτικά, βοηθούν όλα τα κράτη-μέλη, αυτονοήτως και εμάς ως Ελλάδα.

Αυτό που μπορώ να σας πω, είναι ότι η χώρα μας, όπως αναφέρατε και εσείς, έχει αυξημένο βάρος και αυξημένο κύρος σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτή είναι μια αντανάκλαση των κόπων και των θυσιών του ελληνικού λαού και όλων των θετικών σημείων προόδου της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια: Από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μέχρι τους πολύ ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, τους οποίους περιμένουμε για το 2026, όσο και της ταχύτατης αποκλιμάκωσης του χρέους, η οποία έπαιξε επίσης πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.

Και χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να σας ενημερώσω για όλα τα στοιχήματα που έχουμε μπροστά μας για την ελληνική οικονομία για το 2026, την ενίσχυση της ανάπτυξης, το πώς θα στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών και το πώς θα φτάσει σε κάθε σπίτι ουσιαστικά η ανάπτυξη.

Να πω ότι η πρόβλεψη με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2026 είναι της τάξης του 2,4%, αλλά φυσικά έχουμε μια σειρά από στοιχήματα, την πάταξη της φοροδιαφυγής, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Χαίρομαι λοιπόν που θα έχω την ευκαιρία να σας ενημερώσω για όλα αυτά και νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για μια καλή χρονιά.