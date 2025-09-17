Κυρ. Μητσοτάκης: Τίμησε με πολιτογράφηση τον Γκόγκα Λεντιάν που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα παιδιά

Συνάντηση με τον Γκόγκα Λεντιάν, τον άνδρα από την Αλβανία που είχε βουτήξει στον ποταμό Άραχθο για να σώσει τον 12χρονο και τον 14χρονο το μεσημέρι της 11ης Ιουνίου 2025, στο Νεοχώρι Αρτας, είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού.

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.

Ο 35χρονος κατάφερε να ανασύρει τα δύο αγόρια 14 και 15 ετών από τα αρνητικά νερά, ωστόσο δυστυχώς τα παιδιά ήταν εγκεφαλικά νεκρά και γι' αυτό το λόγο οι γονείς τους δώρισαν τα όργανά τους.