Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, συναντήθηκε με εθελοντές, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τις προσωπικές ιστορίες τους και ποιο ήταν το έναυσμα για να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό, ενώ είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους για το πώς μπορεί να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω το εθελοντικό κίνημα, καθώς και ειδικά θέματα που άπτονται σημαντικών πτυχών της καθημερινότητας του πολίτη, από την πολιτική προστασία και το «112» έως το περιβάλλον και την οδική ασφάλεια.

«Ήθελα να κάνουμε μία γενικότερη συζήτηση και να ακούσω τις δικές σας ιστορίες, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού. Και να σας πω ότι πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια όλων των ενεργών πολιτών, με τον τρόπο τους να προσφέρουν σε πεδία τα οποία τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα», τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

«Νομίζω ότι σε μία εποχή όταν υπάρχει γενικά μία αίσθηση ότι οι κοινωνικοί δεσμοί, με κάποιο τρόπο, δεν είναι τόσο ισχυροί όσο ήταν στο παρελθόν, νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες προσφοράς μάς δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη», προσέθεσε.

Ο Αλέξης Ανδρονόπουλος, συνιδρυτής της οργάνωσης «Salvia» για την υποστήριξη εγκαυματιών, άρχισε να ασχολείται με τον εθελοντισμό ωθούμενος από τη φωτιά στο Μάτι, όπου με τη μοτοσυκλέτα του διέσωσε 18 ανθρώπους. Σήμερα ασχολείται με τη βελτίωση της περίθαλψης των εγκαυματιών.

«Διεκδικήσαμε τα δικαιώματα που έπρεπε να παρέχει το κράτος στους εγκαυματίες και η δική σας κυβέρνηση έκανε το Μητρώο Εγκαυματιών, πλέον ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει όλα τα υλικά που χρειάζονται οι εγκαυματίες και πλέον καλύπτονται και όλοι οι εγκαυματίες», σημείωσε. Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε σημαντικό το «112» τονίζοντας για την τραγωδία στο Μάτι: «αν είχαν ειδοποιηθεί νωρίτερα, θα είχαν σωθεί όλοι, και τα θύματα και οι εγκαυματίες. Το “112” είναι κάτι σωτήριο».

«Ήταν πρώτη προτεραιότητα για εμένα το “112”, όταν για πρώτη φορά μάς εμπιστεύτηκαν οι πολίτες το 2019 και νομίζω ότι πια έχουμε, σήμερα, καταφέρει -και πολύ συχνά και με τη συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων- να έχουμε μία κουλτούρα εκκένωσης», σημείωσε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός. «Ήδη έχουμε αποκτήσει μια καλύτερη αίσθηση του τι σημαίνει να προστατεύουμε πρώτα και πάνω απ’ όλα την ανθρώπινη ζωή. Τα υπόλοιπα θα τα προστατεύσουμε με τη φυσική σειρά που μπορούμε να παρέμβουμε, αλλά πάνω απ’ όλα η ανθρώπινη ζωή», συμπλήρωσε.

Η Ελένη Ζέρβα από την εθελοντική ομάδα Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Νομού Πρέβεζας, έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις στη θεομηνία του «Daniel» στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, διασώζοντας μάλιστα μία 90χρονη η οποία έμενε μόνη της και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. «Συγκλονιστήκαμε. Συζητάμε ακόμη μετά από δύο χρόνια πώς θα βρούμε έναν τρόπο να μπορούν οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας, που δεν χειρίζονται κινητά, να μας ενημερώσουν ότι είναι ζωντανοί και ότι χρειάζονται βοήθεια», ανέφερε.

«Σωστά επισημαίνεις ότι η μεγάλη προσοχή πάντα στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας -έχοντας και την εμπειρία της τραγωδίας του Ματιού- είναι στις φωτιές, αλλά είχαμε, έχουμε και θα έχουμε πλημμύρες και είχαμε, έχουμε και θα έχουμε, ω μη γένοιτο, και σεισμούς. Είναι μία πραγματικότητα αυτή στη χώρα μας, στην οποία δεν μπορούμε απλά να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή δεν θα γίνει κάτι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και γι’ αυτό το ενδεχόμενο. Οπότε πράγματι είναι πολύ συγκινητικό αυτό το οποίο είπες και νομίζω ότι είναι και ο τρόπος με τον οποίον αυτές οι προσωπικές ιστορίες όταν μεταφέρονται, δίνουν δύναμη και κουράγιο και σε περισσότερους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Βαρβάρα Τσισμετζόγλου, με αφορμή την ανάγκη του πατέρα της για μεταμόσχευση μυελού των οστών αλλά και το γεγονός ότι η μητέρα της έγινε η πρώτη εθελόντρια δότρια μυελού των οστών στην Ελλάδα, ξεκίνησε, μαζί με την Αιματολογική Εταιρεία και αργότερα με το «Όραμα Ελπίδας», πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την αύξηση του αριθμού των δοτών μυελού των οστών, που σήμερα αριθμούν πάνω από 250.000 και θεωρείται το success story του εθελοντικού κινήματος.

«Είναι πολύ συγκινητικές οι ιστορίες μεταμοσχεύσεων από εν ζωή δότες και ακόμα πιο συγκινητικές οι ιστορίες όταν δεν υπάρχουν οικογενειακοί δεσμοί. Εκεί, αυτή η αίσθηση του ανιδιοτελούς αλτρουισμού είναι ακόμα πιο δυνατή», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τη μεγάλη πρόοδο της χώρας στις μεταμοσχεύσεις, τόσο στον αριθμό δοτών όσο και τις υποδομές, με αιχμή το Ωνάσειο, που έχει μετατραπεί σε υπερσύγχρονο νοσοκομείο μεταμόσχευσης στερεών οργάνων.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε παράλληλα τη σημασία της ευαισθητοποίησης των παιδιών, ώστε να κατανοήσουν από μικρή ηλικία, βιωματικά, ότι «μέσα σε αυτή την προσφορά υπάρχει και μία αίσθηση ατομικής, προσωπικής ολοκλήρωσης».

Στην ευαισθητοποίηση εφήβων και παιδιών και στoν τομέα της πολιτικής προστασίας πρότεινε να δοθεί προτεραιότητα ο Σταμάτης Δαμιανόγλου, εθελοντής δασοπυροσβέστης στον Μαραθώνα με ακτίνα δράσης το σύνολο της Ανατολικής Αττικής. Προς τη κατεύθυνση αυτή η οργάνωσή του έχει πάρει ήδη πρωτοβουλίες ιδρύοντας την Ακαδημία Νέων Εθελοντών και προωθώντας δράσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία.