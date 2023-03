Τραγωδία στα Τέμπη

Με επιστολή του στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να μπει σε προτεραιότητα «η διαλεύκανση όλων των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα» και να ασχοληθεί με την υπόθεση «στο υψηλότερο δυνατό ανακριτικό επίπεδο».

Στην επιστολή του τονίζει παράλληλα πως «σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση συστημικών σφαλμάτων στον τομέα των σιδηροδρόμων, περιλαμβανομένης και της τυχόν καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της απαιτούμενης τεχνολογικής αναβάθμισης των σχετικών υποδομών, παρακαλώ να προχωρήσετε ανεξάρτητα από την πρόοδο των εργασιών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων».

«Αξιότιμε κύριε Εισαγγελεύ,

Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, αποτελεί εύλογο και δίκαιο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας να υπάρξει άμεση και σε βάθος διαλεύκανση όλων των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Προς τούτο, σας ζητώ, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, την προτεραιοποίηση των σχετικών υποθέσεων και την ανάθεσή τους, εφόσον το κρίνετε, στο υψηλότερο δυνατό ανακριτικό επίπεδο.

Ειδικότερα σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση συστημικών σφαλμάτων στον τομέα των σιδηροδρόμων, περιλαμβανομένης και της τυχόν καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της απαιτούμενης τεχνολογικής αναβάθμισης των σχετικών υποδομών, παρακαλώ να προχωρήσετε ανεξάρτητα από την πρόοδο των εργασιών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που έχει οριστεί για να προβεί στην αποτίμησή τους από διοικητική και τεχνική άποψη.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής, αυτονοήτως θα κοινοποιηθεί στις εισαγγελικές αρχές που διεξάγουν την έρευνα το πόρισμά της για να καταστεί μέρος της δικογραφίας.

Με τιμή,

Κυριάκος Μητσοτάκης»

Ηπρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανακοίνωσε την έλευση εμπειρογνωμόνων της ERA (EU AgencyForRailways), τον τεχνικό σιδηροδρομικό τομέα της Κομισιόν, για τους σιδηρόδρομους.

Στην ανάρτηση της στο Twitter η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως συζήτησε με τον πρωθυπουργό για «την περαιτέρω τεχνική υποστήριξη που μπορεί να παράσχει η ΕΕ στην Ελλάδα για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων της και τη βελτίωση της ασφάλειάς τους» καταλήγοντας πως «η ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι υψίστης σημασίας».

«Σήμερα το πρωί συζήτησα με τον πρωθυπουργό @kmitsotakis την περαιτέρω τεχνική υποστήριξη που μπορεί να παράσχει η ΕΕ στην Ελλάδα για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων της και τη βελτίωση της ασφάλειάς τους.

Η Επιτροπή και οι @ERA_railways εμπειρογνώμονες θα ταξιδέψουν αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα. Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι υψίστης σημασίας».

This morning I discussed with PM @kmitsotakis further technical support that the EU can provide to Greece to modernise its railways and improve their safety.



Commission and @ERA_railways experts will travel this week to Athens.



Rail safety is paramount.