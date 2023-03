Φον ντερ Λάιεν: Ειδικοί της Κομισιόν για τους σιδηρόδρομους στην Αθήνα

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανακοίνωσε την έλευση εμπειρογνωμόνων της ERA (EU AgencyForRailways), τον τεχνικό σιδηροδρομικό τομέα της Κομισιόν, για τους σιδηρόδρομους.

Στην ανάρτηση της στο Twitter η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως συζήτησε με τον πρωθυπουργό για «την περαιτέρω τεχνική υποστήριξη που μπορεί να παράσχει η ΕΕ στην Ελλάδα για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων της και τη βελτίωση της ασφάλειάς τους» καταλήγοντας πως «η ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι υψίστης σημασίας».

«Σήμερα το πρωί συζήτησα με τον πρωθυπουργό @kmitsotakis την περαιτέρω τεχνική υποστήριξη που μπορεί να παράσχει η ΕΕ στην Ελλάδα για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων της και τη βελτίωση της ασφάλειάς τους.

Η Επιτροπή και οι @ERA_railways εμπειρογνώμονες θα ταξιδέψουν αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα. Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι υψίστης σημασίας».

This morning I discussed with PM @kmitsotakis further technical support that the EU can provide to Greece to modernise its railways and improve their safety.



Commission and @ERA_railways experts will travel this week to Athens.



Rail safety is paramount.