Κυρ. Μητσοτάκης σε αγρότες: Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες - Είμαστε εδώ να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν

Πάνω από 3,5 ώρες διήρκεσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών από 14 μπλόκα και οργανισμούς, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την πρόθεση της κυβέρνησης για μία ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση γύρω από τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, «ώστε να δούμε τι περιθώρια βελτιώσεων υπάρχουν και να δοθούν λύσεις», εξέφρασε ο Πρωθυπουργός καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε αιχμές και για όσους δεν προσήλθαν στο διάλογο λέγοντας ότι «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες».

Ο πρωθυπουργός, τόνισε την ανάγκη ανασκόπησης των μέτρων που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση και της αξιολόγησής τους από τους ίδιους τους αγρότες, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους και τη βελτίωση τοπικών ζητημάτων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και τον εκσυγχρονισμό του, ζητώντας συγκεκριμένες προτάσεις από τους συμμετέχοντες.

Υπογράμμισε τον ρόλο της Διακομματικής Επιτροπής που έχει συσταθεί στη Βουλή, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του κλάδου για να συμβάλουν στην κατάθεση προτάσεων και στην υλοποίηση πολιτικών.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ακόμα ότι η συζήτηση έχει ανοικτό πεδίο για ουσιαστικά συμπεράσματα και επισήμανε ότι οι εξελίξεις καθορίζονται από όσους συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο, υπενθυμίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να υποχρεωθεί κανείς να συμμετάσχει σε συζητήσεις που δεν επιδιώκει.

«Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.

Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.

Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις.

Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».

Ποιοι αγρότες συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας Καβουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

